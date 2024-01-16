Безпілотники наробили галасу у Воронежі: пролунало понад 10 вибухів, введено режим НС (фото та відео)

Деяких жителів евакуювали

У ніч на вівторок, 16 січня, російський Воронеж зазнав масштабної атаки безпілотників. За словами очевидців, у місті прогриміло щонайменше 15 вибухів, уламки БПЛА потрапили до житлового будинку, запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Як заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, "черговими засобами ППО відбито атаку українських безпілотних літальних апаратів". За його інформацією, різані рани отримала 10-річна дівчинка. Вікна вибиті у кількох багатоквартирних будинках.

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За даними місцевих пабліків, вибухи почалися у Воронежі після 2:00. У мікрорайоні Тепличний загорівся балкон, вогонь перекинувся на квартиру, пожежа охопила 5 квадратних метрів. У кількох багатоквартирних будинках вибило шибки.

У міноборони РФ заявили, що засоби ППО нібито "відбили атаку українських безпілотних літальних апаратів". За інформацією відомства, було збито три дрони. Важливо мати на увазі, що російська влада та офіційні джерела регулярно подають спотворену інформацію, тому реальна картина може кардинально відрізнятися від їхніх заяв.

Жителів пошкодженого будинку на вулиці Тепличній евакуювали до школи, що знаходиться поряд. Їм пообіцяли, що вони повернуться до квартир після того, як будуть усунені наслідки.

Варто зауважити, що Воронеж знаходиться на відстані близько 250 км від кордонів Харківської області. Там є аеродром та низка інших військових об’єктів, які використовуються у війні проти України.

Як повідомляв "Телеграф", Воронеж не вперше непокоять вибухи. Влітку безпілотник пошкодив там багатоповерхівку.