Беспилотники наделали шума в Воронеже: прогремело больше 10 взрывов, введен режим ЧС (фото и видео)

Некоторых жителей эвакуировали

В ночь на вторник, 16 января, российский Воронеж подвергся масштабной атаке беспилотников. По словам очевидцев, в городе прогремело не менее 15 взрывов, обломки БПЛА попали в жилой дом, введен режим чрезвычайной ситуации.

Как заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, "дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов". По его информации, резаные раны получила 10-летняя девочка. Окна выбиты в нескольких многоквартирных домах.

Внимание! На некоторых видео присутствует ненормативная лексика

По данным местных пабликов, взрывы начали происходить в Воронеже после 2:00. В микрорайоне Тепличный загорелся балкон, огонь перекинулся на квартиру, пожар охватил 5 квадратных метров. В нескольких домах выбило стёкла.

В минобороны РФ заявили что средства ПВО якобы "отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов". По информации ведомства, было сбито три дрона. Важно иметь в виду, что российские власти и официальные источники регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Жителей повреждённого дома на улице Тепличной эвакуировали в находящуюся рядом школу. Им пообещали, что они вернутся в квартиры после того, как будут устранены последствия.

Стоит заметить, что Воронеж находится на расстоянии в около 250 км от границ Харьковской области. Там есть аэродром и ряд других военных объектов, которые используются в войне против Украины.

Как сообщал "Телеграф", Воронеж не впервые сотрясают взрывы. Летом беспилотник повредил там многоэтажку.