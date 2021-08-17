У Білорусі проти дівчини вбитого в Києві Шишова завели кримінальну справу

Жолудь звинуватили в "закликах до масових заворушень".

Підконтрольне режиму Олександра Лукашенка Управління слідчого комітету міста Мінськ (Білорусь) відкрило кримінальну справу проти дівчини загиблого в Києві білоруського опозиціонера Віталія Шишова Божени Жолудь.

Повідомлення про це оприлюднене прес-службою УСК.

Її звинувачують в "закликах до масових заворушень" та "збройного опору представникам влади".

"На даний момент дівчина визнана підозрюваною у ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Планується проведення інших слідчих і процесуальних дій", — сказано в повідомленні.

Відзначимо, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Як повідомлялося раніше, глава "Білоруського будинку в Україні" Віталій Шишов вийшов на пробіжку в Києві і зник 2 серпня. На наступний день його знайшли повішеним у Святошинському парку.

У поліції вказали на деякі деталi в загибелі Шишова, які можуть свідчити про те, що його вбили.

Увечері того ж дня біля посольства Білорусі в Києві зібралося багато демонстрантів, які висловили своє невдоволення у зв’язку із загибеллю Шишова. Серед них була і Жолудь. Саме тоді вона вимовила слова про те, що протестувальникам в Білорусі варто "взяти в руки вила".

Нагадаємо, на Заході вбивство Шишова назвали "розправою над громадянським суспільством".