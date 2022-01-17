Гірше ніж НАТО? Україна налякала Лукашенка військами на кордоні

На думку політика, ситуація на "південних рубежах" РБ бажає кращого

На кордоні з Білоруссю, за оцінками місцевої влади, перебуває близько десяти тисяч українських військовослужбовців. Це нібито створює додаткові проблеми для керівництва республіки ще більше, ніж армія НАТО.

Такими цифрами та власним баченням ситуації поділився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Telegram-канал "Пул Первого".

Із такою заявою політик виступив під час наради з білоруськими та російськими генералами, яка присвячена спільним військовим навчанням РФ та РБ.

За словами Лукашенка, на кордоні країн зараз нібито представники української Нацгвардії. При цьому він переконаний, що перебувають у ній винятково "націоналісти-радикали".

"Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці", — заявив Олександр Лукашенко.

Невизнаний світовою спільнотою лідер Білорусі вважає, що Україна намагається таким чином збільшити військовий контингент на кордоні. Це, у свою чергу, нібито створює додаткові причини для занепокоєння білорусів.

Окрім іншого, Лукашенко сказав, що українські військові намагаються "прикритися" спецоперацією, спрямованою на стримування мігрантів. При цьому політик переконаний: ніхто з біженців в Україну йти не збирається.

Цікаво, що спроби України захистити свої кордони у Білорусі критикують, проте не реагують на таку ж ситуацію в Росії. Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що поблизу східних областей України з’являється дедалі більше російських військовослужбовців. Техніку стягують навіть із Далекого Сходу та Сибіру.

При цьому в Москві вважають, що подібна реакція є цілком виправданою, адже Україну нібито наповнює армія НАТО.