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Люди не хочуть воювати: у Білорусі бояться оголошувати наказ про війну проти України

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Білоруські солдати Новина оновлена 07 березня 2022, 09:13
Білоруські солдати

Олександр Лукашенко боїться віддавати наказ.

Білоруські солдати не розуміють, навіщо їм воювати в Україні та проти участі їхньої країни в цьому. Більше того, військове керівництво боїться оголошувати наказ про війну проти України.

Про це розповів заступник директора телеканалу "Белсат" Олексій Дикавицький в ефірі телеканалу "Рада".

За його словами, Лукашенко не керував би Білоруссю, якби не допомога Кремля, за яку зараз доводиться платити.

"Білоруське командування, можливо, боїться давати такий наказ, тому що це безліч озброєних людей і невідомо, що вони зроблять", — зазначив він.

На доказ своїх слів він навів приклад, що в Білорусі вийшли на вулиці кілька тисяч людей, незважаючи на терори та багато політв’язнів, не боялися говорити "Слава Україні! Ні війні!".

"Мені здається, навіть якщо такий наказ з’явиться, то наслідки цього можуть бути дуже непередбачуваними. Люди не хочуть воювати", — додав Дикавицький.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну через кілька днів у мережі з’явилася інформація про те, що в Білорусі формуються підрозділи для участі у війні на боці росії.

2 березня білоруські війська вже привели до бойової готовності та максимально наблизили до українського кордону. З Білорусі територією України було випущено понад 70 ракет.

Зазначимо, що на Волині затримали десантника з Білорусі, який перейшов на українську сторону і розповів, що війна з Україною — тема, що найбільш обговорюється серед військовослужбовців Білорусі. Вони не хочуть воювати за президентів рф та Білорусі.

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#Росія #Беларус-5022
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