"А я зараз покажу": лукашенко під оплески піонерів відкрив пляшку соку (відео)

Диктатор так і не показав, звідки на Білорусь готувався напад

У п’ятницю, 20 травня, на 86-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко зустрівся з піонерським активом з нагоди відзначення 100-річчя піонерського руху.

Про це повідомляє president.gov.by.

лукашенко привітав піонерів зі святом "Ви ще зовсім маленькі, але, можна сказати, стоїте біля джерел відтворення, відродження піонерської організації справжньої. У мене таке почуття, що цей рік у нас буде дуже активним і серед молоді, нашої комсомольської організації БРСМ (Білоруський республіканський союз молоді), і у вас, у піонерів. Найактивнішими будуть ці роки. Тому, звичайно, ви біля витоків, на початку відродження", — заявив Лукашенко.

На заході стався конфуз. Маленькі діти не могли відкрити пляшки соку, тому врятувати ситуацію довелося особисто лукашенку. Диктатор показав, як треба відкривати сік під оплески молодих піонерів.

Примітно, що він почав із фрази "А я зараз покажу", що стала мемом у мережі.

Раніше повідомлялося, що лукашенко розширив застосування страти в Білорусі.

Нещодавно невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі несподівано похвалив ЗСУ.