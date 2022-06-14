Біля кордону з Україною помітили ешелон техніки без розпізнавальних знаків (карта)

Біля кордону з Україною помічено ешелон нових гаубиць

У білоруському Гомелі зафіксували рух поїзда з гаубицями. На техніці не було жодних розпізнавальних знаків. Окрім того, на території сусідньої Білорусі, яка почала знімати зі зберігання бойову техніку, помітили військові машини з рф.

Як повідомляють у Телеграм-каналі моніторингової групи "Беларускі Гаюн", 11 червня у місті Гомель близько 18-ї години пройшов ешелон, який перевозив не менше 10 гаубиць без розпізнавальних знаків. Поїзд їхав у напрямку залізничної станції Новобілицька.

Окрім того, відомо, що у темну пору доби наступного дня, 12 червня, на залізничній станції "Гомель-парний" пройшов поїзд, який перевозив близько 13 САУ камуфляжного забарвлення. Жодних розпізнавальних знаків на цій техніці так само виявлено не було. Також вдалося зафіксувати рух двох критих вагонів, які рухалися в напрямку російського Брянська. Експерти відмічають, що це та сама бойова техніка, яка була помічена раніше у Новобілицькому районі Гомеля.

Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць

Також зазначається, що на території Гомельської області бачили військові вантажні автівки з літерами "V", а також білоруські автомобілі.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

При цьому на авіабазі, яка розташована у селі Мачулищі, що неподалік мінська, було зафіксовано зліт вертольота ЗС РБ Мі-8 та російського літака Ту-134.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Білорусі створили нове оперативне командування збройних сил на українському напрямку. Окрім того, республіка отримала нове бойове обладнання від російської федерації.

Також нагадаємо, що в Україні чітко усвідомлюють ймовірну безпеку з боку Білорусі, тож пильно стежать за всіма її діями. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.