У росії пройшов саміт щодо вирішення питання Карабаха: про що домовилися

Сторони угоди не досягли, але спільну заяву зробили

У російському Сочі пройшов саміт лідерів Азербайджану, Вірменії та росії з питання врегулювання конфлікту навколо Карабаху.

Як повідомляють російські ЗМІ, за підсумком двогодинного обговорення сторони не змогли досягти угоди, яка б остаточно поклала край військовому протистоянню, що триває близько 30 років.

Проте саміт завершився спільною заявою. Його проєкт був підготовлений заздалегідь, але під час обговорення низка пунктів було змінено або прибрано.

"Проте я згоден, що зустріч була корисною, і це створює умови для подальших кроків у напрямку врегулювання ситуації в цілому", — заявив після зустрічі російський диктатор володимир путін.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2020 року розпочалася друга карабаська війна між Азербайджаном та Вірменією, бойові дії завершилися 10 листопада після підписання тристоронньої угоди.

Однак у серпні 2022 бойові дії спалахнули ще раз, коли Азербайджан знову звинуватив вірменські підрозділи у провокаціях та оголосив операцію "Відплата".

13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнули бойові дії. У Єревані звинуватили Баку у застосуванні важкої артилерії безпосередньо проти території Вірменії, а в Азербайджані зазначили, що передувала масштабна провокація.

14 вересня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян офіційно звернувся до ОДКБ по допомогу, проте жодної допомоги від організації його країна не отримала.