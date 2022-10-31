В россии прошел саммит по решению вопроса Карабаха: о чем договорились

Стороны соглашения не достигли, но совместное заявление сделали

В российском Сочи прошел саммит лидеров Азербайджана, Армении и россии по вопросу урегулирования конфликта вокруг Карабаха.

Как сообщают российские СМИ, по итогу двухчасового обсуждения стороны не смогли достичь соглашения, которое окончательно бы положило конец военному противостоянию, длящемуся около 30 лет.

Тем не менее саммит завершился совместным заявлением. Его проект был подготовлен заранее, но в ходе обсуждения ряд пунктов были изменены или убраны.

"Тем не менее, я согласен, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом", — заявил после встречи российский диктатор владимир путин.

Напомним, в конце сентября 2020 года началась вторая карабахская война между Азербайджаном и Арменией, боевые действия завершились 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения.

Однако в августе 2022 боевые действия вспыхнули еще раз, когда Азербайджан вновь обвинил армянские подразделения в провокациях и объявил операцию "Возмездие".

13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия. В Ереване обвинили Баку в применении тяжелой артиллерии непосредственно против территории Армении, а в Азербайджане отметили, что этому предшествовала масштабная провокация.

14 сентября премьер Армении Никол Пашинян официально обратился к ОДКБ за помощью, однако какой-либо помощи от организации его страна не получила.