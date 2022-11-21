Переможця визначено: ЦВК озвучила підсумки виборів у Казахстані

Явка на вибори склала 69,44%.

Дострокові вибори президента відбулися у неділю, 20 листопада у Казахстані. У Центральній виборчій комісії оголосили результати голосування, повідомляє кореспондент місцевого видання Tengrinews.kz. Лідируючу кількість голосів набрав чинний голова Касим-Жомарт Токаєв.

Результати голосування озвучив голова ЦВК Нурлан Абдіров. За його словами, у виборах взяли участь 8300046 осіб — 69,44% від загальної кількості виборців. Найактивніше голосували жителі області Жетису. Там явка становила 81,42%. Найменшу активність на виборах проявили Астана та Алмати. У містах на вибори не прийшло більше половини громадян.

Підсумки голосування мають наступний вигляд:

Касим-Жомарт Токаєв — 81,31%, 6456392 голоси;

Жигулі Дайрабаєв — 3,42%, 271641 голос;

Каракат Абден — 2,6%, 206 206 голосів;

Мейрам Кажікен — 2,53%, 200 907 голосів;

Нурлан Ауесбаєв — 2,22%, 176 116 голосів;

Салтанат Турсинбекова — 2,12%, 168731 голос.

Вибори проводились з 07:00 до 20:00. 2022 року.

Перемога Токаєва на виборах вважається передбачуваною, оскільки інші претенденти мало знайомі казахстанським виборцям. Вони практично не брали участі у "великій політиці".

Нагадаємо, що у вересні депутати Казахстану ухвалили закон про поправки до Конституції країни та проголосували за збільшення президентського терміну до семи років без можливості переобрання. Токаєв підписав документ та ініціював дострокові вибори. До цього термін президентських повноважень у Казахстані становив п’ять років.

Касим-Жомарт Токаєв став президентом Казахстану у 2019 році. Більшість вважали, що він є ставлеником Нурсултана Назарбаєва, який раніше перебував у президентському кріслі 28 років. Однак у січні 2022 року Токаєв розвіяв подібні думки. Після акцій протесту, які пройшли у той період у Казахстані, Токаєв активно виступав проти Назарбаєва та його родичів, позбавляючи останніх ключових посад у державних організаціях та спецслужбах. Деякі з них через це виїхали за кордон.

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