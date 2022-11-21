Победитель определен: ЦИК озвучила итоги выборов в Казахстане

Явка на выборы составила 69,44%.

Досрочные выборы президента состоялись в воскресенье, 20 ноября в Казахстане. В Центральной избирательной комиссии объявили результаты голосования, передает корреспондент местного издания Tengrinews.kz. Лидирующее количество голосов набрал действующий глава Касым-Жомарт Токаев.

Результаты голосования озвучил председатель ЦИК Нурлан Абдиров. По его словам, в выборах приняли участие 8 300 046 человек — 69,44% от общего числа избирателей. Активнее всего голосовали жители области Жетысу. Там явка составила 81,42%. Наименьшую активность на выборах проявили Астана и Алматы. В городах на выборы не пришли более половины граждан.

Предварительные итоги голосования выглядят так:

Касым-Жомарт Токаев — 81,31%, 6 456 392 голоса;

Жигули Дайрабаев — 3,42%, 271 641 голос;

Каракат Абден — 2,6%, 206 206 голосов;

Мейрам Кажыкен — 2,53%, 200 907 голосов;

Нурлан Ауесбаев — 2,22%, 176 116 голосов;

Салтанат Турсынбекова — 2,12%, 168 731 голос.

Выборы проводились с 07:00 до 20:00. В 2022 году.

Победа Токаева на выборах считается предсказуемой, поскольку другие претенденты были мало знакомы казахстанским избирателям. Они практически не принимали участия в "большой политике".

Напомним, что в сентябре депутаты Казахстана приняли закон о поправках к Конституции страны и проголосовали за увеличение президентского срока до семи лет без возможности переизбрания. Токаев подписал документ и инициировал досрочные выборы. До этого срок президентских полномочий в Казахстане составлял пять лет.

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году. Большинство считали, что он является ставленником Нурсултана Назарбаева, который до этого находился в президентском кресле 28 лет. Однако в январе 2022 года Токаев развенчал эти домыслы. После акций протеста, который прошли в тот период в Казахстане, Токаев активно выступал против Назарбаева и его родственников, лишая последних ключевых должностей в государственных организациях и спецслужбах. Некоторые из них из-за этого выехали за границу.

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