У Білорусі помилували відомого журналіста: раніше він здав усю опозицію

Колишній опозиціонер підписав відповідні документи про те, що його помилували

Ексголовреда білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, якого суд засудив до 8 років колонії у справі про змову для захоплення влади, помилували.

Про це сьогодні, 22 травня, повідомляє білоруське агентство "БелТа", посилаючись на слова Протасевича.

"Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина", - сказав він.

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Зазначимо, що Роман Протасевич був затриманий 23 травня 2021 року після примусової посадки літака Ryanair у Мінську в Білорусі за наказом білоруського диктатора олександра лукашенка. Разом із ним було затримано і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич пішов на правочин зі слідством і його разом із Софією перевели на домашній арешт. На початку 2022 року він заявив, що його відпустили з-під домашнього арешту, проте справа не була припинена. Варто зазначити, що в одному з інтерв’ю він здав усю опозицію.

3 травня 2023 року Мінський обласний суд Протасевич був засуджений до 8 років колонії. Його звинуватили у публічних закликах до захоплення влади, актів тероризму, образи "президента", а також поширення свідомо неправдивих відомостей про Білорусь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як дівчина Протасевича потрапила до колонії, він знайшов собі нову обраницю й одружився з нею.