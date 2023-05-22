В Беларуси помиловали известного журналиста: ранее он сдал всю оппозицию

Бывший оппозиционер подписал соответствующие документы о том, что он был помилован

Экс-главреда белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого суд приговорил к 8 годам колонии по делу о заговоре для захвата власти, помиловали.

Об этом сегодня, 22 мая, сообщает белорусское агентство "БелТа", ссылаясь на слова Протасевича.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", — сказал он.

Отметим, что Роман Протасевич был задержан 23 мая 2021 после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в Беларуси по приказу беларусского диктатора александра лукашенко. Вместе с ним была задержана и его девушка Софья Сапега. Протасевич пошел на сделку со следствием и его вместе с Софией перевели на домашний арест. В начале 2022 года он заявил, что был отпущен из-под домашнего ареста, однако дело не было прекращено. Стоит отметить, что в одном из интервью он сдал всю оппозицию.

3 мая 2023 года Минским областным судом Протасевич был приговорен к 8 годам колонии. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти, актам терроризма, оскорблении "президента", а также распространении заведомо ложных сведений о Беларуси.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после того, как девушка Протасевича попала в колонию, он нашел себе новую избранницу и женился на ней.