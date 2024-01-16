"Миролюбна країна" з ядерною зброєю: у Білорусі ухвалили новий документ про захист країни

У документі сказано, що для Білорусі "ніхто не ворог", але "своїх ворогів" країна чітко позначає

У Білорусі поновили Військову доктрину країни. Згідно з новим документом, Республіка вважає себе "миролюбною країною", але на різноманітні загрози готова відповідати тактичною ядерною зброєю.

Про це розповів міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє "Білорусь сьогодні". Документ, який діяв із 2016 року, оновили під час засідання Ради Безпеки республіки 16 січня.

У цій доктрині, за словами Хреніна, відображені "основні погляди держави" на мир і війну, застосування військової сили в рамках реагування на наявні виклики та загрози.

"Сьогодні на Раді Безпеки було представлено проєкт оновленої Військової доктрини. Найголовніше, що в цьому документі збережена наступність. Дух нашої доктрини – миролюбний характер нашого народу. Ми чітко наголошуємо і говоримо, що Республіка Білорусь не розглядає жоден народ як свого ворога, попри дії їхніх урядів. Це ключове посилання", — сказав міністр оборони.

Відразу він озвучив перший пункт, у якому сказано, що доктрина стала адресною. Це означає, що Білорусь чітко говорить, хто для неї є ворогом і називає джерела загрози для країни. Також у документі окреслили ті заходи, які має вживати Білорусь у разі ризиків чи загроз, у тому числі за допомогою ядерки.

"У рамках реагування на можливі військові загрози ми чітко визначили та доводимо погляди Республіки Білорусь на застосування розміщеної на нашій території тактичної ядерної зброї", — сказав Хренін.

Також у документі з’явилася глава, в якій детально розписані зобов’язання Білорусі перед союзниками. Зокрема, було враховано досвід спроби держперевороту в Казахстані у 2022 році. Документ буде доопрацьовано і незабаром винесено на затвердження Всебілоруськими народними зборами.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також прокоментував нову військову доктрину. Він заявив, що потрібно обов’язково врахувати думку народу.

"Сформовано і поставлене завдання неформально підійти до підготовки нової Концепції національної безпеки… У новій військовій доктрині розкрито зміст військової політики нашої країни. Зокрема, наголошується, що Білорусь — миролюбна країна, нікому не загрожує. Але спроби втручання у внутрішні справи, а тим більше загроза застосування військової сили або агресія будуть припинятися з використанням усього потенціалу держави… Винести документ на широке громадське обговорення із залученням представників наукової та експертної спільноти, засобів масової інформації. Докладно обговорити цей документ, спитати думку людей. Адже забезпечення національної безпеки – це наше спільне завдання. Кожен громадянин Білорусі", — сказав Лукашенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Олександр Лукашенко підписав унікальний закон. Він наділив майбутніх колишніх президентів та їхні сім’ї абсолютно новими повноваженнями.