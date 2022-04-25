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США поверне дипломатів у Київ - у цьому побачили "хороший сигнал"

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Посольство США у Києві може запрацювати з наступного тижня Новина оновлена 25 квітня 2022, 17:30
Посольство США у Києві може запрацювати з наступного тижня

Крім того, США призначили нового посла в Україні

Після візиту голови Міноборони США Ллойда Остіна й держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну стало відомо, що у Київ повернуться американські дипломати. Крім того, Україні буде виділена нова військова допомога.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомляє Reuters.

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Нагадаємо, що візит Блінкена та Остіна у Київ відбувся 24 квітня. У столиці України представники США понад три години спілкувалися з президентом Володимиром Зеленським та іншими першими особами держави. У ході розмови було зазначено, що Україна отримає від США військову допомогу у розмірі понад 700 мільйонів доларів, а з наступного тижня у Київ почнуть повертатися американські дипломати. Також йшлося про призначення нового посла США в Україні.

"З точки зору військових цілей, росія вже зазнала поразки, а Україна вже досягла успіху", — сказав Блінкен на брифінгу в Польщі після того, як дві офіційні особи повернулися з України.

Тим часом у Київській військовій адміністрації побачили у поверненні дипломатів "хороший сигнал для киян". Про це заявив голова КМВА Микола Жирнов.

"Наразі звучить цифра про повернення 16 дипломатичних представництв. І щодня від представників різноманітних країн, зокрема від Сполучених Штатів і Великої Британії, ми чуємо, що вони теж планують повернутися і відновити свою роботу. Повернення посольства країни означає, що безпосередньої загрози захопленню столиці наразі немає. Важливим є двостороння співпраця із країнами, заключення договорів, контрактів і послам необхідно перебувати на місці. Для киян – це хороший сигнал, що життя у столиці відновлюється", — повідомив Жирнов.

Нагадаємо, що за підсумками зустрічі Офіс президента України опублікував заяву — у ній йшлося про подяку американській стороні за підтримку, гарантії безпеки для України, але не було жодного слова про НАТО.

Варто зазначити, що один з пунктів, про які говорилося під час зустрічі представників США та України, американська сторона вже виконала — 25 квітня Джо Байден офіційно призначив послом США в Україні Бріджит Брінк. Що про неї відомо — читайте у матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Війна #Посольство #Дипломати
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