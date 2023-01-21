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Кримське питання не дає спокою Маску: він знову зчинив скандал у мережі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Ілон Маск
Ілон Маск

Маска турбує ризик ескалації

Питання Криму знову стало каменем спотикання у західному суспільстві. Ілон Маск продовжує стверджувати, що підтримує Україну, але лякає ескалацією, якщо Україні нададуть озброєння, здатне дістати до Криму. Він породив нову дискусію у Твіттері.

У своєму повідомленні Маск заявив про "невтомну ескалацію". Його у коментарях підтримав засновник Postmates, акціонер Uber Бастіан Леманн. Він написав, що "коли йдеться про Крим, треба зупинитися. І ми маємо активно виступати посередниками у встановленні миру".

Пост Маска про Крим
Коментар про Маска та Крим

У коментарях дискусія тривала і була досить гарячою. Прибічники Маска стверджували, що це схоже на підготовку перед Першою світовою війною і промовляли наратив російської пропаганди, про бажаючих жити в росії.

Однак на противагу їм Маску порадили віддати росії "частини вашої країни, коли вона цього захоче" і запитали чи скаже він таке хулігану, що б’є його чи друга. Аргументи звучали різні — Маску показували карту України і зазначали, що ескалація почнеться, якщо Україна вторгнеться до росії, а поки що — це військова підтримка оборони.

Коментар про Маска та Крим
Коментар про Маска та Крим
Коментар про Маска та Крим

Раніше Маск уже спричинявся через свої висловлювання про Україну. Попри допомогу бізнесмена, питання Криму залишається для нього дуже активним — він пропонував завершити війну, віддавши росії півострів. Він нарвався навіть на реакцію президента України Володимира Зеленського.

Теги:
#Крим #Ілон Маск