Кримське питання не дає спокою Маску: він знову зчинив скандал у мережі

Маска турбує ризик ескалації

Питання Криму знову стало каменем спотикання у західному суспільстві. Ілон Маск продовжує стверджувати, що підтримує Україну, але лякає ескалацією, якщо Україні нададуть озброєння, здатне дістати до Криму. Він породив нову дискусію у Твіттері.

У своєму повідомленні Маск заявив про "невтомну ескалацію". Його у коментарях підтримав засновник Postmates, акціонер Uber Бастіан Леманн. Він написав, що "коли йдеться про Крим, треба зупинитися. І ми маємо активно виступати посередниками у встановленні миру".

У коментарях дискусія тривала і була досить гарячою. Прибічники Маска стверджували, що це схоже на підготовку перед Першою світовою війною і промовляли наратив російської пропаганди, про бажаючих жити в росії.

Однак на противагу їм Маску порадили віддати росії "частини вашої країни, коли вона цього захоче" і запитали чи скаже він таке хулігану, що б’є його чи друга. Аргументи звучали різні — Маску показували карту України і зазначали, що ескалація почнеться, якщо Україна вторгнеться до росії, а поки що — це військова підтримка оборони.

Раніше Маск уже спричинявся через свої висловлювання про Україну. Попри допомогу бізнесмена, питання Криму залишається для нього дуже активним — він пропонував завершити війну, віддавши росії півострів. Він нарвався навіть на реакцію президента України Володимира Зеленського.