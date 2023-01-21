Крымский вопрос не дает покоя Маску: он снова начал скандал в сети

Маска беспокоит риск эскалации

Вопрос Крыма снова стал каменем преткновения в западном обществе. Илон Маск продолжает утверждать, что поддерживает Украину, но пугает эскалацией в случае если Украине предоставят вооружение, способное достать до Крыма. Он породил новую дискуссию в Твиттере.

В своем сообщении Маск заявил про "неустанную эскалацию". Его в комментариях поддержал основатель Postmates, акционер Uber Бастиан Леманн. Он написал, что "когда речь идет о Крыме, нужно остановиться. И мы должны активно выступать посредниками в установлении мира".

В комментариях дискуссия продолжалась и была достаточно горячей. Сторонники Маска утверждали, что это похоже на подготовку как было перед Первой мировой войной и проговаривали нарратив российской пропаганды, о желающих жить в рф.

Однако в противовес им Маску посоветовали отдать россии "части вашей страны, когда она этого захочет" и спросили скажет ли он такое хулигану бьющего его или его друга. Аргументы звучали разные — Маску показывали карту Украины и отмечали, что эскалация начнется если Украина вторгнется в россию, а пока — это военная поддержка обороны.

Ранее Маск уже попадал впросак из-за своих высказываний про Украину. Несмотря на помощь от бизнесмена, вопрос Крыма остается для него очень активным — он предлагал завершить войну, отдав россии полуостров. Он нарвался даже на реакцию президента Украины Владимира Зеленского.