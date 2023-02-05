Втекли від війни: у Москві почався справжній переполох через мобілізованих

Усі втікачі були віком від 26 до 35 років

У Росії шестеро мобілізованих чоловіків, які не захотіли вирушати на вірну смерть на війну в Україну, втекли з поїзда. Через це в Москві та Підмосков’ї почався справжній переполох — пости ДПС посилюють, на тих, хто втік до поліції, відправлені орієнтування, їхніми пошуками займаються правоохоронці.

Як передає Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела, втеча мобілізованих сталася у Воронежі. Чоловіки вийшли з поїзда без дозволу командування та зникли у невідомому напрямку. Росіян, які втекли від вірної смерті, тепер посилено розшукують за таку витівку.

Зазначається, що до обласних відділень поліції було відправлено орієнтування на мобілізованих, які втекли від участі у кривавій війні. За даними "Бази", всі втікачі були віком від 26 до 35 років. Їхнє місце розташування на цей час залишається невідомим.

У поліції не виключили, що мобілізовані могли вирушити до Москви на автомобілі "Фольксваген Поло" білого кольору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Білгородській області п’яний мобілізований намагався завоювати авторитет своїх товаришів по службі підірвав гранату, що призвело до детонації снарядів, що знаходилися поруч. В результаті є загиблі, поранені та зниклі безвісти.