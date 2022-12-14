Хочеться одразу застрелитись. Бойовий дух російських “мобіків” підіймають специфічною творчістю

Росіян з усіх сил намагаються підбадьорити. Показуємо як

Мобілізованих в армію росіян, долею яких бурхливо переймаються їхні родичі, будуть переконувати не втікати творчістю. Для цього міноборони росії сформувало дві "творчі бригади", які будуть надавати морально-психологічну підтримку окупантам. Показуємо, як це виглядає:

Перші бригади. У склад увійшов скрипаль "Акваріума"

До перших творчих бригад увійшли звичайні мобілізовані громадяни та професійні актори й співаки, передає "ТАСС". Останні приєдналися добровільно.

Творчі бригади в армії росії

Так, до загонів увійшли музиканти, драматичні актори, представники театру "Нова опера" і "Современник", професійний художник, артист цирку та вокальні виконавці.

Передбачається, що вони будуть надавати морально-психологічну підтримку окупантам. РосЗМІ вже показали, як перші такі бригади приступили до своєї місії. Одна з таких груп 19 листопада дала перший концерт у Маріуполі.

Артисти вдягнені у форму із літерами "Z" на рукавах, вони виступають не ремонтованих з часів СРСР актових залах, у декораціях в стилі "зроби сам" — на тлі триколорів та паперових голубів миру.

Як видно на відео, в артистів не дуже життєрадісні вирази облич. Схоже, їм самим би не завадила психологічна підтримка:

Репертуар підпалює: пісня "День победы", "Песенка фронтового шофера" та декілька тужливих мелодій від скрипаля "Акваріума" Андрія Решетіна.

"Я сам знаю по собі, як це у бойовій обстановці просто під гітару поспівати пісні, бойовий дух підіймається у всіх", — розповів у відео організатор.

Є також виставка картин, на одній з яких пейзаж зі спаленою технікою.

Збір баянів та балалайок

У Петербурзі російське Міноборони насмішило місцевих відкриттям трьох пунктів прийому баянів, балалайок, акордеонів, губних гармошок та гітар для того, щоб передавати їх мобілізованим.

Чиновники зазначили, що збори потрібні для підтримки бойового духу.

Репетиція перед концертом Кобзона

Виступи перед російськими військовими й раніше "викликали заздрість". У жовтні стало вірусним відео, де мобілізованих перед посиланням на фронт розважають піснями та змушують підспівувати "Ла-ла-ла". Атмосфера не виглядає радісною:

А ось на цьому відео для "чмобіків" влаштували концерт у багнюці серед поля. Артисти співали "Групу крові" Цоя на соломі, а солдатів залишили танцювати в болоті, хоча їх це напевно не засмутило, бо вони вже були напідпитку.

А ось у Ломовському районі росії мобілізованих на війну вирішили підтримати танком дівчат у формі Червоної армії, які зображували літаки-винищувачі під слова "Убит! Наконец-то лечу налегке" однієї із пісень Володимира Висоцького.

Танок винищувачів у рф

А це — обличчя мобілізованих росіян з села Єланський у Тайзі, які "перейнялися" духом патріотизму і не можуть дочекатися виряджання на фронт після концерту. Дехто прийшов на концерт у шапках-ушанках.

Концерт для мобілізованих у селі біля Єкатеринбурга

Замість ліків. Виступи перед пораненими

Приміром, у вересні у шпиталі перед пораненими росіянами виступав гуморист Євген Петросян. У соцмережах жартували, що це порушення Женевських конвенцій.

Влітку російська співачка Зара заспівала у палаті так званої "ЛНР" пісню Булата Окуджави "Нам нужна одна победа" для нерухомого обпаленого окупанта:

У кінці липня співак Філіп Кіркоров, який відкрито підтримує російську агресію, у кінці серпня дав концерт в анексованому Криму для поранених на війні в Україні окупантів.

"Пуля — дура. Ранка останется, но до свадьбы заживет", — сказав співак. Відзначимо, що часто бойові травми є незворотними, як, наприклад, відірвані кінцівки.

Як повідомляв "Телеграф", в анексованому Криму сталася серія вибухів у казармах та на аеродромах, мобілізовані росіяни загинули, так і не потрапивши на фронт