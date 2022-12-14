Хочется сразу застрелиться. Боевой дух русских "мобиков" поднимают специфическим творчеством

Россиян изо всех сил стараются ободрить. Показываем как

Мобилизированных в армию россиян, судьбой которых бурно озабочены их родственники, будут творчеством убеждать не покидать войну. Для этого минобороны россии сформировало две "творческие бригады", которые будут оказывать морально-психологическую поддержку оккупантам. Показываем, как это выглядит:

Первые бригады. В состав вошел скрипач "Аквариума"

В первые творческие бригады вошли обычные мобилизованные граждане и профессиональные актеры и певцы, передает "ТАСС". Последние присоединились добровольно.

Творческие бригады в армии россии

Так, в отряды вошли музыканты, драматические актеры, представители театра "Новая опера" и "Современник", профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.

Предполагается, что они будут оказывать морально-психологическую поддержку оккупантам. РосСМИ уже показали, как первые подобные бригады приступили к своей миссии. Одна из таких групп 19 ноября дала первый концерт в Мариуполе.

Артисты одеты в форму с буквами "Z" на рукавах, они выступают на не ремонтированных со времен СССР актовых залах, в декорациях в стиле "сделай сам" — на фоне триколоров и бумажных голубей мира.

Как видно на видео, у артистов не очень жизнерадостные выражения лиц. Похоже, им самим не помешала бы психологическая поддержка:

Репертуар зажигает: песня "День победы", "Песенка фронтового шофера" и несколько грустных мелодий от скрипача "Аквариума" Андрея Решетина.

"Я сам знаю по себе, как это в боевой обстановке просто под гитару попеть песни, боевой дух поднимается у всех ", — рассказывает на видео организатор.

Есть также выставка картин, на одной из которых пейзаж с сожженной техникой.

Сбор баянов и балалаек

В Петербурге российское минобороны насмешило местным открытием трех пунктов приема баянов, балалаек, аккордеонов, губных гармошек и гитар для того, чтобы передавать их мобилизованным.

Чиновники отметили, что собрание необходимо для поддержания боевого духа.

Репетиция перед концертом Кобзона

Выступления перед российскими военными и раньше "вызвали зависть". В октябре стало вирусным видео, где мобилизованные перед ссылкой на фронт развлекают песнями и заставляют подпевать "Ла-ла-ла". Атмосфера тоже не выглядит радостной:

А вот на этом видео для "чмобиков" устроили концерт в грязи среди поля. Артисты пели "Группу крови" Цоя на соломе, а солдат оставили танцевать в грязи, хотя их это наверняка не расстроило, потому что они уже были навеселе.

А вот в Ломовском районе россии мобилизованных на войну решили поддержать танцем девушек в форме Красной армии, изображавших самолеты-истребители под слова "Убит! Наконец-то лечу налегке" одной из песен Владимира Высоцкого.

Танец истребителей в россии

А это — лица мобилизованных россиян из поселка Еланский в Тайге, которые "прониклись" духом патриотизма и не могут дождаться отправки на фронт после концерта. Некоторые пришли на концерт в шапках-ушанках.

Концерт для мобилизованных в деревне возле Екатеринбурга

Вместо лекарств. Выступления перед ранеными

К примеру, в сентябре в госпитале перед ранеными россиянами выступал юморист Евгений Петросян. В соцсетях шутили, что это нарушение Женевских конвенций.

Летом российская певица Зара спела в палате так называемой "ЛНР" песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа" для недвижимого обожженного оккупанта:

В конце июля певец Филипп Киркоров, открыто поддерживающий российскую агрессию, в конце августа дал концерт в аннексированном Крыму для раненых на войне в Украине оккупантов.

"Пуля — дура. Утро останется, но до свадьбы заживет", — сказал певец. Отметим, что часто боевые травмы необратимы, как, например, оторванные конечности.

Как сообщал "Телеграф", в аннексированном Крыму произошла серия взрывов в казармах и на аэродромах, мобилизованные россияне погибли, так и не попав на фронт