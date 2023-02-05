Сбежали от войны: в Москве начался настоящий переполох из-за мобилизованных

Все беглецы были в возрасте от 26 до 35 лет

В россии шестеро мобилизованных мужчин, не захотевших отправляться на верную смерть на войну в Украину, сбежали прямо из поезда. Из-за этого в Москве и Подмосковье начался настоящий переполох — посты ДПС усиливают, на сбежавших в полицию отправлены ориентировки, их поисками во всю занимаются правоохранители.

Как передает Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники побег мобилизованных случился в Воронеже. Мужчины вышли из поезда без разрешения командования и скрылись в неизвестном направлении. Сбежавших от верной смерти россиян теперь усиленно разыскивают за совершенную выходку.

Отмечается, что в областные отделения полиции были отправлены ориентировки на мобилизованных, сбежавших от участия в кровавой войне. По данным "Базы", все беглецы были в возрасте от 26 до 35 лет. Их местоположение на данный момент остается неизвестным.

В полиции не исключили, что мобилизованные могли отправиться в стороны Москвы на автомобиле "Фольксваген Поло" белого цвета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Белгородской области пьяный мобилизованный пытался завоевать авторитет своих сослуживцев взорвал гранату, что привело к детонации находившихся рядом снарядов. В результате есть погибшие, раненные и пропавшие без вести.