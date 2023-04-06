Глава ФБР передав послання путінській розвідці: "Хочемо, щоб вони знали"

У російській розвідці є багато противників війни

Невдоволені війною росіяни є не тільки в оточенні путіна, а й у спецслужбах, і вони можуть змінити хід історії.

Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Крістофер Рей, повідомляє CNN.

За його даними, багато противників війни є у російській розвідці. Рей каже, що для росіян війна проти України нібито йде "не так і спекотно".

"Таким чином, багато росіян, зокрема співробітники російської розвідки, не надто задоволені цим", — сказав директор ФБР.

Він зазначив, що в розвідувальних службах росії багато "нещасних", яких ФБР хотіло б завербувати, але "по-іншому".

"Ми хочемо, щоб вони знали, що ми хотіли б поговорити з ними. І вони, можливо, можуть зіграти свою роль у зміні ходу історії", — наголошує Рей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з усього оточення путіна про його плани знали лише кілька людей. І зараз багато представників так званої еліти росії вже розуміють, що почати війну було колосальною помилкою.

Також ми повідомляли про те, хто переконав путіна вторгнутися в Україну — головні призвідники у кремлі, які схиляли путіна до війни ще 2021 року.