Глава ФБР передал послание путинской разведке: "Хотим, чтобы они знали"

В российской разведке есть много противников войны

Недовольные войной россияне есть не только в окружении путина, но и в спецслужбах, и они могут изменить ход истории.

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй, сообщает CNN.

По его данным, много противников войны есть в российской разведке. Рэй говорит, что для россиян война против Украины якобы идет "не так уж и жарко".

"Таким образом, многие россияне, в том числе сотрудники российской разведки, не слишком довольны этим", — сказал директор ФБР.

Он отметил, что в разведывательных службах рф много "несчастных", которых ФБР хотело бы завербовать, но "по-другому".

"Мы хотим, чтобы они знали, что мы хотели бы поговорить с ними. И они, возможно, могут сыграть свою роль в изменении хода истории", — подчеркивает Рэй.

Напомним, ранее мы писали, что из всего окружения путина о его планах знали всего несколько человек. И сейчас многие представители так называемой элиты рф уже понимают, что начать войну было колоссальной ошибкой.

Также мы сообщали о том, кто убедил путина вторгнуться в Украину — главные зачинщики в кремле, которые склоняли путина к войне еще в 2021 году.