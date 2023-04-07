У загадковій авіакатастрофі загинув топ-менеджер компанії Raytheon: її зброєю воює Україна

Усі четверо пасажирів літака загинули

У Сполучених Штатах відбулася авіакатастрофа, в якій розбився топ-менеджер великої компанії. Обставини, якої досі не встановлені

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався 6 квітня біля узбережжя Флориди. Легкий одномоторний літак Piper PA-32 зазнав аварії біля рибальського пірсу. Прибувши на місце аварії рятувальниками було виявлено бездиханні тіла двох чоловіків та жінок. Як виявилося, серед жертв аварії — 64-річний Джефф Лампкін (топ-менеджер американської військово-промислової компанії Raytheon) та його 68-річна дружина Петті.

Джефф Лампкін та його дружина Петті

Сімейна пара, яка проживала в Індіані, прибула до міста Веніс у Флориді на вечерю з друзями. Катастрофа сталася після того, як літак вилетів назад.

Друга пара загиблих — Рік Бівер та його дружина

Наразі причини авіакатастрофи залишаються невідомими. Її розслідуванням зайняли співробітники Національної ради США з безпеки на транспорті.

Для довідки: Raytheon є одним із найбільших постачальників озброєння та військової техніки для збройних сил США, а також займається експортом озброєнь до інших країн. Продукція компанії також застосовується і Україною для відобиття російського повномасштабного вторгнення. Так, наприклад, ще влітку 2022 року в росії заявили, що Україна почала використовувати спеціальні американські ракети AGM-88 HARM, а раніше вже було відомо, що вони увійшли до одного з пакетів американської допомоги нашій країні. Також вона виготовляє ракети до ПЗРК Stinger. Ну і, природно, говорячи про продукцію Raytheon неможливо не згадати відомий ЗРК Patriot, який також незабаром стане на захист неба України.

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