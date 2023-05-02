"Не підтримую вбивства дітей": спікер Конгресу США жорстко поставив на місце російського пропагандиста через питання України

Конгресмен нагадав, що голосував за підтримку України

Спікер палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті жорстко поставив на місце російського журналіста, який припустив, що урядовець не підтримує постачання зброї Україні.

Кадрами відповіді конгресмена поділився український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму telegram-каналі.

"Ми знаємо, що ви не підтримуєте безконтрольне надання зброї та допомоги Україні. Скажіть, чи можливо це, що найближчим часом політика США щодо постачання зброї Україні зміниться?", — запитав російський пропагандист.

У відповідь Маккарті зазначив, що через вимову журналіста не зміг зрозуміти його питання.

"Я не зрозумів, він сказав, що я не підтримую Україну? Ні, я голосував за допомогу Україні, я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила Україні і я також не підтримую ваші вбивства дітей", — сказав конгресмен.

При цьому він додав, що вважає за правильне, якщо росіяни виведуть війська.

Як повідомлялося раніше, в американських ЗМІ днями з’явилася інформація, що представники обох партій Конгресу тиснуть на Білий дім у питанні постачання Україні бойової авіації.