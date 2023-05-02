"Не поддерживаю убийства детей": спикер Конгресса США жестко поставил на место российского пропагандиста из-за вопроса об Украине

Конгрессмен напомнил, что голосовал за поддержку Украины

Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти жестко поставил на место российского журналиста, который предположил, что чиновник не поддерживает поставки оружия Украине.

Кадрами ответа конгрессмена поделился украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем telegram-канале.

"Мы знаем, что вы не поддерживаете бесконтрольное предоставление оружия и помощи Украине. Скажите, возможно ли это, что в ближайшем будущем политика США относительно поставок оружия Украине поменяется?", — спросил российский пропагандист.

В ответ на это Маккарти отметил, что из-за произношения журналиста не смог понять его вопрос.

"Я не понял, он сказал, что я не поддерживаю Украину? Нет, я голосовал за помощь Украине, я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала Украине и я также не поддерживаю ваши убийства детей", — сказал конгрессмен.

При этом он добавил, что считает правильным, если россияне выведут войска.

Как сообщалось ранее, в американских СМИ на днях появилась информация, что представители обеих партий Конгресса давят на Белый дом в вопросе поставок Украине боевой авиации.