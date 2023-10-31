Маленький син Блінкена прийшов на геловінську вечірку в образі Зеленського: відео

У такий спосіб сім’я Блінкен висловила підтримку Україні

Наближається свято Геловін і в Білому домі провели вечірку, під час якої президент США Джо Байден (в образі самого себе) та перша леді Джил Байден (в образі кішки) пригощали дітей цукерками. Маленький син державного секретаря США Ентоні Блінкена був одягнений так, як під час війни одягається президент України Володимир Зеленський, а дочка — у кольорах українського прапора.

Геловін – одне з найпопулярніших свят у Сполучених Штатах Америки, його святкують у ніч на 1 листопада та напередодні цієї дати. Вечірка з нагоди Геловіна щороку відбувається у Білому домі – це вже стало традицією, пише Daily Mail. У дні свята заведено вбиратися в різні костюми та проводити карнавали.

Вечірку у Білому домі відвідала родина Блінкен із двома дітьми. На хлопчику був світшот та штани кольору хакі. Цей одяг відразу викликає в пам’яті образ Володимира Зеленського. Так, саме в такому одязі минулого року він відвідував Сполучені Штати Америки та зустрічався з Байденом.

Діти Блінкена

Дівчинка ж була у синій сукні з жовтою хусткою на шиї. Її одяг безпосередньо асоціюється із українським прапором.

Як повідомляв "Телеграф", Україна теж отримала свій "подарунок на Геловін" — 31 жовтня кількість ліквідованих у нашій країні російських окупантів перевищила 300 тисяч. Українці відзначають цю подію жартами та фотожабами.