Маленький сын Блинкена пришел на хэллоуинскую вечеринку в образе Зеленского: видео

Таким образом семья Блинкен выразила поддержку Украине

Приближается праздник Хэллоуин и в Белом доме провели вечеринку, в ходе которой президент США Джо Байден (в образе самого себя) и первая леди Джил Байден (в образе кошки) угощали детей конфетами. Маленький сын государственного секретаря США Энтони Блинкена был одет так, как во время войны одевается президент Украины Владимир Зеленский, а дочь — в цветах украинского флага.

Хэллоуин – один из самых популярных праздников в Соединенных Штатах Америки, его празднуют в ночь на 1 ноября и накануне этой даты. Вечеринка по случаю Хэллоуина каждый год проходит в Белом доме – это уже стало традицией, пишет Daily Mail. В дни праздника принято наряжаться в разные костюмы и проводить карнавалы.

Вечеринку в Белом доме посетила семья Блинкен с двумя детьми. На мальчике был свитшот и брюки цвета хаки. Эта одежда сразу же вызывает в памяти образ Владимира Зеленского. Так, именно в такой одежде в прошлом году он посещал Соединенные Штаты Америки и встречался с Байденом.

Дети Блинкена

Девочка же была в синем платье с желтым платком на шее. Ее одежда напрямую ассоциируется с украинским флагом.

Как сообщал "Телеграф", Украина тоже получила свой "подарок к Хэллоуину" — 31 октября количество ликвидированных в нашей стране российских оккупантов перевалило за 300 тысяч. Украинцы отмечают это событие шутками и фотожабами.