У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом (ексклюзивні фото)
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Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України
У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі в суботу, 21 серпня, вранці відбулася подячна молитва за участю прибулого в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.
Як передає кореспондент "Телеграфа", молитва почалася о 10 ранку, проте представники духовенства та віруючі почали збиратися на тероторії собору і біля нього задовго до прибуття патріарха Константинопольського.
Разом з патріархом Варфоломієм прибули ієрархи Української православної церкви на чолі з митрополитом Київським і всієї України Єпіфанієм.
Подячна молитва почалася о 10 ранку суботи.
Трансляцію молитви також вела на своїй сторінці в соцмережі Facebook Українська православна церква:
Серед мирян, які прийшли на подячну молитву в Михайлівський Золотоверхий, також помітили третього президента України Віктора Ющенка.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій приїхав до Києва напередодні тридцятої річниці Дня Незалежності України.
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