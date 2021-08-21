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У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом (ексклюзивні фото)

Автор
Д. Іщенко
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У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом (ексклюзивні фото) Новина оновлена 21 серпня 2021, 12:46
Вселенський патріарх Варфоломій в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві

Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі в суботу, 21 серпня, вранці відбулася подячна молитва за участю прибулого в Україну Вселенського патріарха Варфоломія.

Як передає кореспондент "Телеграфа", молитва почалася о 10 ранку, проте представники духовенства та віруючі почали збиратися на тероторії собору і біля нього задовго до прибуття патріарха Константинопольського.

Михайлівський Золотоверхий собор
Михайлівський Золотоверхий собор

Разом з патріархом Варфоломієм прибули ієрархи Української православної церкви на чолі з митрополитом Київським і всієї України Єпіфанієм.

Подячна молитва почалася о 10 ранку суботи.

Трансляцію молитви також вела на своїй сторінці в соцмережі Facebook Українська православна церква:

Серед мирян, які прийшли на подячну молитву в Михайлівський Золотоверхий, також помітили третього президента України Віктора Ющенка.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій приїхав до Києва напередодні тридцятої річниці Дня Незалежності України.

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