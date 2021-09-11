Усікновення глави Іоанна Предтечі і Іван Пісний: традиції та народні прикмети 11 вересня
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У суботу, 11 вересня, відзначається день усікновення голови Іоанна Хрестителя. У народі свято отримало назву Іван Пісний
Православна церква в цей день згадує про мученицьку кончину Іоанна Предтечі, який був обезголовлений за бажанням іудейської цариці Іродіади — дружини царя Ірода, і їх дочки Соломії. 9 березня цього року віруючі вшановували пам’ять Хрестителя і відзначали День Іоанна Предтечі. Повний календар церковних свят на перший місяць осені ви можете знайти в матеріалі "Телеграфа".
У Євангеліє сказано, що Іродіада заборонила ховати голову разом з тілом святого і довго зберігала її в своїх покоях. На даний момент невідомо, де знаходиться відтята голова Іоанна Хрестителя.
За народним календарем 11 вересня відзначається Іван Пісний, тому віруючі зазвичай відзначали цей день постом: не дозволялося їсти нічого круглого, варити щось з круглого качана, копати картоплю, рвати яблука.
Народні прикмети 11 вересня:
- Якщо прогримів грім — осінь буде теплою і довгою.
- Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима, за прикметами, ранньої буде.
- Шпаки ще не відлетіли на південь — восени буде мало дощів.
- Народжені 11 вересня відрізняються працьовитістю, терпінням і стриманістю. Носити їм слід хризопраз.
Що не можна робити 11 вересня:
- Небажано працювати в цей день з металевими і гострими предметами (їжу раніше на усікновення ламали руками).
- Варто уникати контакту з круглими предметами (так старалися уникати оскверніння пам’яті пророка).
- Заборонено влаштовувати розважальні заходи.
- Жінкам варто перенести відвідування перукаря на інший день. Вірили, що стрижка 11 вересня здатна привести до головного болю на цілий день.
Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.
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