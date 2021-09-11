Усікновення глави Іоанна Предтечі і Іван Пісний: традиції та народні прикмети 11 вересня

У суботу, 11 вересня, відзначається день усікновення голови Іоанна Хрестителя. У народі свято отримало назву Іван Пісний

Православна церква в цей день згадує про мученицьку кончину Іоанна Предтечі, який був обезголовлений за бажанням іудейської цариці Іродіади — дружини царя Ірода, і їх дочки Соломії. 9 березня цього року віруючі вшановували пам’ять Хрестителя і відзначали День Іоанна Предтечі. Повний календар церковних свят на перший місяць осені ви можете знайти в матеріалі "Телеграфа".

У Євангеліє сказано, що Іродіада заборонила ховати голову разом з тілом святого і довго зберігала її в своїх покоях. На даний момент невідомо, де знаходиться відтята голова Іоанна Хрестителя.

Усікновення глави Іоанна Предтечі

За народним календарем 11 вересня відзначається Іван Пісний, тому віруючі зазвичай відзначали цей день постом: не дозволялося їсти нічого круглого, варити щось з круглого качана, копати картоплю, рвати яблука.

Народні прикмети 11 вересня:

Якщо прогримів грім — осінь буде теплою і довгою.

Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима, за прикметами, ранньої буде.

Шпаки ще не відлетіли на південь — восени буде мало дощів.

Народжені 11 вересня відрізняються працьовитістю, терпінням і стриманістю. Носити їм слід хризопраз.

Що не можна робити 11 вересня:

Небажано працювати в цей день з металевими і гострими предметами (їжу раніше на усікновення ламали руками).

Варто уникати контакту з круглими предметами (так старалися уникати оскверніння пам’яті пророка).

Заборонено влаштовувати розважальні заходи.

Жінкам варто перенести відвідування перукаря на інший день. Вірили, що стрижка 11 вересня здатна привести до головного болю на цілий день.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.