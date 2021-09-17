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COVID-19 косить молодих: 32-річний представник Кабміну в Раді потрапив в реанімацію

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Мельничук потрапив в реанімацію в віці 32 років, подробиць про його стан немає Новина оновлена 17 вересня 2021, 14:48
Мельничук потрапив в реанімацію в віці 32 років, подробиць про його стан немає

В "Слузі народу" закликають робити щеплення від коронавірусу, щоб людей не спіткала та ж доля, що їхнього колегу

Представник Кабміну від "Слуги народу" у Верховній Раді — 32-річний керівник секретаріату парламентської фракції пропрезидентської партії Тарас Мельничук — інфікувався коронавірусом і знаходиться з ускладненнями в реанімації.

Про це на брифінгу 17 вересня повідомив глава фракції цієї політсили Давид Арахамія, пише "Укрінформ".

Ніяких подробиць про стан однопартійця нардеп не розкрив, проте закликав усіх вакцинуватися від COVID-19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні за минулу добу захворіла ковідом рекордна за останній час кількість людей — 6624. На жаль, 99 пацієнтів померли в результаті ускладнень коронавірусу, в зв’язку з чим МОЗ б’є на сполох щодо ситуації в деяких регіонах. "Телеграф" на основі статистики вирахував відсоток смертності в областях України та розповів, де ситуація найгірша.

Крім того, ми повідомляли про симптоми варіанту "Дельта" по днях, а також те, що, на думку деяких лікарів, кількість заражень коронавірусом значно більша, ніж показує офіційна статистика, і її потрібно множити на десять.

Теги:
#Кабмін #Реанімація #Коронавірус #Тарас Мельничук #Давид Арахамія
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