COVID-19 косить молодих: 32-річний представник Кабміну в Раді потрапив в реанімацію

В "Слузі народу" закликають робити щеплення від коронавірусу, щоб людей не спіткала та ж доля, що їхнього колегу

Представник Кабміну від "Слуги народу" у Верховній Раді — 32-річний керівник секретаріату парламентської фракції пропрезидентської партії Тарас Мельничук — інфікувався коронавірусом і знаходиться з ускладненнями в реанімації.

Про це на брифінгу 17 вересня повідомив глава фракції цієї політсили Давид Арахамія, пише "Укрінформ".

Ніяких подробиць про стан однопартійця нардеп не розкрив, проте закликав усіх вакцинуватися від COVID-19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні за минулу добу захворіла ковідом рекордна за останній час кількість людей — 6624. На жаль, 99 пацієнтів померли в результаті ускладнень коронавірусу, в зв’язку з чим МОЗ б’є на сполох щодо ситуації в деяких регіонах. "Телеграф" на основі статистики вирахував відсоток смертності в областях України та розповів, де ситуація найгірша.

Крім того, ми повідомляли про симптоми варіанту "Дельта" по днях, а також те, що, на думку деяких лікарів, кількість заражень коронавірусом значно більша, ніж показує офіційна статистика, і її потрібно множити на десять.