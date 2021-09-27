Воздвиження Хреста Господнього 2021: народні прикмети і заборони в цей день

Один з дванадцяти найбільших свят Православної Церкви відзначається 27 вересня

У понеділок, 27 вересня, православні віруючі відзначають Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього — це повна назва церковного свята, яке пов’язане з припиненням гонінь на християн. Двонадесяте свято відзначається християнами в пам’ять про виявлення хреста, на якому розіп’яли Спасителя Ісуса Христа, і повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму у VII столітті.

Оскільки свято Воздвиження нагадувало Христове розп’яття і смерть, то з найдавніших часів стало традицією в цей день дотримуватися суворого посту. Було прийнято 27 вересня вживати в їжу тільки страви з капусти.

У народі це свято називають значно коротше — "Воздвиження". З цього дня птахи відлітають у теплі краї, настають холоди, "земля на Воздвиження ближче до зими рухається". За народними повір’ями, в цей день не можна ходити в ліс, оскільки на південь не тільки птахи летять, а й повзуть змії, тому прогулянка може бути небезпечною.

Читайте також: Категорія Привітання Воздвиження Хреста Господнього: листівки і привітання зі святом 27 вересня 2021 року православні віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Також в цей день у всьому світі відзначається День туризму (World Tourism Day). Свято було засновано Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської організації в 1979 році в іспанському місті Торремолінос. Метою свята є висвітлення діяльності в сфері туризму і його внеску в економіку і розвиток контактів між різними народами.

Народні прикмети 27 вересня:

Станом на 27 вересня дме холодний вітер — прикмета, що літо буде теплим.

Воздвиження осінь назустріч зимі рухає.

На сході місяць окреслює червонувате швидко пропадаюче коло — погода буде ясна і суха.

Гуси високо летять по небу — прикмета, що навесні буде найбільше водопілля, і навпаки.

Якщо журавлі летять повільно і високо, курликаючи на льоту, то осінь буде теплою.

Що не можна робити 27 вересня:

На Воздвиження не можна починати важливі справи, проекти.

Не бажано ходити в ліс. В іншому випадку, це призведе до втрат і інших неприємностей.

З повним списком православних свят на вересень ви можете ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".