Встановили двох підозрюваних в нападі на журналістів в "Укрексімбанку": поки знайшли тільки Мецгера

Держслужбовцям загрожує до 5 років обмеження волі

У конфлікті журналістів програми "Схеми" і топ-чиновників "Укрексімбанку", які силою відібрали у представників ЗМІ техніку і замкнули в кабінеті, з’явилося продовження. Прокурори вручили підозру одному з фігурантів справи про "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Про те, кого саме підозрюють в злочині, за який загрожує або піврічний арешт, або до 5 років обмеження волі, держобвинувачі не уточнюють.

Зʼясувалося, що мова йде про тоді ще голову правління державного "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера, який, власне, зупинив інтервʼю і дав команду охороні вилучити весь відзнятий матеріал. Після того, як скандал оприлюднили, Мецгера на час відсторонили від займаної посади.

Чиновник зазначив, що його реакція і поведінка не мають виправдань, і своїм відходом він хоче зняти негатив з банку.

Тепер же він написав у соцмережі, що отримав підозру і готовий співпрацювати зі слідством. А також вибачився перед журналістом і оператором програми "Схеми".

Відзначимо, що підозру хочуть вручити ще одному чиновнику, місцезнаходження якого правоохоронці поки не встановили.

Нагадаємо, журналістам програми "Схеми", на яких за наказом голови правління напали співробітники державного "Укрексімбанку", вдалося відновити відео, що підтверджує їх слова.

На відновлених кадрах видно, як Євген Мецгер наказує співробітникам служби безпеки відібрати у журналістів камери і видалити всі записи інтерв’ю.

Після цього в Офісі президента не виключили необхідності в жорстких кадрових заходах.