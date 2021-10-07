Новий збій у мережі: сталася масштабна відмова Wikipedia, сервісів Apple і не тільки
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Проблеми зі входом почалися з 19:00
Не встигла інтернет-павутина оговтатися від масштабного збою у роботі соцмереж, як у четвер, 7 жовтня, стався збій у роботі Wikipedia та Apple.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
Так, про збої у роботі Wikipedia, універсальній інтернет-енциклопедії, почали повідомляти після 19:00 за київським часом, а протягом години їх кількість збільшилася в рази. Користувачі вказують на проблеми з доступом на сайт — на нього неможливо зайти в Україні, Білорусі, Грузії та РФ.
Приблизно у цей же час почали фіксувати збої у роботі деяких сервісів Apple — мова йде про Apple Music (неполадки були як з сайтом, так і з додатком) та Apple Store (працював з перебоями у Москві та Санкт-Петербурзі). Протягом години кількість звітів про проблеми з сервісами стрімко зросла.
Також спостерігаються перебої у роботі месенджера Discord, сервісу розповсюдження цифрових ігор Steam та PlayStation Network. Однак на цих сайтах кількість повідомлень про збої не така значна, як у зазначених вище.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, минулий збій у роботі соціальних мереж, який стався на початку тижня, зачепив увесь світ — "лягли" Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google і Amazon. "Падіння" сервісів спостерігалося близько шести годин і стало найтривалішим за останні роки. Це позначилося і на ціні акцій компаній.
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