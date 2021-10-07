Новий збій у мережі: сталася масштабна відмова Wikipedia, сервісів Apple і не тільки

Проблеми зі входом почалися з 19:00

Не встигла інтернет-павутина оговтатися від масштабного збою у роботі соцмереж, як у четвер, 7 жовтня, стався збій у роботі Wikipedia та Apple.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Так, про збої у роботі Wikipedia, універсальній інтернет-енциклопедії, почали повідомляти після 19:00 за київським часом, а протягом години їх кількість збільшилася в рази. Користувачі вказують на проблеми з доступом на сайт — на нього неможливо зайти в Україні, Білорусі, Грузії та РФ.

Збій в роботі Wikipedia за даними Downdetector

Приблизно у цей же час почали фіксувати збої у роботі деяких сервісів Apple — мова йде про Apple Music (неполадки були як з сайтом, так і з додатком) та Apple Store (працював з перебоями у Москві та Санкт-Петербурзі). Протягом години кількість звітів про проблеми з сервісами стрімко зросла.

Збій в роботі Apple Music за даними Downdetector

Збій в роботі Apple Store за даними Downdetector

Також спостерігаються перебої у роботі месенджера Discord, сервісу розповсюдження цифрових ігор Steam та PlayStation Network. Однак на цих сайтах кількість повідомлень про збої не така значна, як у зазначених вище.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, минулий збій у роботі соціальних мереж, який стався на початку тижня, зачепив увесь світ — "лягли" Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google і Amazon. "Падіння" сервісів спостерігалося близько шести годин і стало найтривалішим за останні роки. Це позначилося і на ціні акцій компаній.