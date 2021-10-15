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Яке свято 15 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Тетяна Кармазіна
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Сьогодні відзначаються свято Купріяна і Устини, і День сільських жінок
Сьогодні відзначаються свято Купріяна і Устини, і День сільських жінок

У народі вірили, що в цей день необхідно позбавлятися від усякої нечисті і мани

У п’ятницю, 15 жовтня, православні віруючі вшановують пам’ять мученика Кипріяна та мучениці Устини. Також в світі відзначають День сільських жінок і Всесвітній день миття рук. Раніше "Телеграф" писав, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.

В Антіохії в III столітті жив язичницький мудрець Кипріян, який допомагав людям за допомогою темних сил. Одного разу до нього прийшов юнак з проханням спокусити магією християнку на ім’я Устина. Дівчина змогла розвіяти бісівське наслання, після чого Кипріян покаявся і увірував в Ісуса, а через рік навіть став єпископом. Разом з Устиною мудрець був страчений за часів гонінь на християн в Нікомидії (древнє місто в Малій Азії, нині в Туреччині).

Мученики Кипріян і Устина
Мученики Кипріян і Устина

У народі ця дата вважалася часом очищення від мани і позбавлення від злих духів. Щоб на людину не змогла напасти нечисть, 15 жовтня багато молилися і просили захист в святих. Як правило, Кипріяну молилися чоловіки, а Устині — жінки.

15 жовтня був кінець золотої осені, коли приходили справжні холоди. Зазвичай до цього дня прагнули закінчити всі польові роботи.

Народні прикмети 15 жовтня

  • Сильний дощ і вітер — зима обіцяє бути холодною.
  • Якщо листопад почався — прикмета, що скоро настануть холоди.
  • Якщо людина народилася 15 жовтня, то її талісманом є гірський кришталь.

Що не можна робити 15 жовтня

  • У цей день не варто надягати яскравий одяг. Вірили, що подібні шати привертають увагу темних сил.
  • Заборонено піднімати щось з землі. Вважається, що чужі речі здатні стати провідниками негативної енергії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в другій декаді жовтня синоптики прогнозують велику хмарність і дощі.

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#Традиції #Прикмети #Свята #Заборони
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