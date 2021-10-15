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Какой праздник 15 октября: народные приметы и запреты

Автор
Татьяна Кармазина
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Сегодня отмечаются праздник Куприяна и Устиньи, и День сельских женщин
Сегодня отмечаются праздник Куприяна и Устиньи, и День сельских женщин

В народе верили, что в этот день необходимо избавляться от всякой нечисти и наваждения

В пятницу, 15 октября, православные верующие почитают память мученика Киприана и мученицы Иустины. Также в мире отмечают День сельских женщин и Всемирный день мытья рук. Ранее "Телеграф" писал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.

В Антиохии в III веке жил языческий мудрец Киприан, который помогал людям с помощью темных сил. Однажды к нему пришел юноша с просьбой соблазнить магией христианку по имени Иустина. Девушка смогла развеять бесовское наваждение, после чего Киприян покаялся и уверовал в Иисуса, а спустя год даже стал епископом. Вместе с Иустиной мудрец был казнен во времена гонений на христиан в Никомидии (древний город в Малой Азии, ныне в Турции).

Мученики Киприан и Иустина
Мученики Киприан и Иустина

В народе эта дата считалась временем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Чтобы на человека не смогла напасть нечисть, 15 октября много молились и просили защиту в святых. Как правило, Киприану молились мужчины, а Иустине — женщины.

15 октября был конец золотой осени, когда приходили настоящие холода. Обычно к этому дню старались закончить все полевые работы.

Народные приметы 15 октября

  • Сильный дождь и ветер – зима обещает быть холодной.
  • Если листопад начался – примета, что скоро наступят холода.
  • Если человек родился 15 октября, то его талисманом является горный хрусталь.

Что нельзя делать 15 октября

  • В этот день не стоит надевать яркую одежду. Верили, что подобные одеяния привлекают внимание темных сил.
  • Запрещено поднимать что-то с земли. Считается, что чужие вещи способны стать проводниками негативной энергии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во второй декаде октября синоптики прогнозируют большую облачность и дожди.

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#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты
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