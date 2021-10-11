Готовим зонтики: Украину на этой неделе накроют дожди и мокрый снег

Синоптик предупредила украинцев об осадках

В Украине на ближайшей неделе, 11-17 октября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщила в комментарии "Телеграфу" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня.

Прогноз на 11 октября

В понедельник, 11 октября, погоду еще будет определять поле повышенного давления. Значительных осадков не ожидается. Температура ночью от +6 до -2 градусов. В дневные часы теплее: 12-17 градусов тепла.

Карта УкрГМЦ на 11 октября

Прогноз на 12-13 октября

С 12 по 13 октября через территорию Украины будет перемещаться циклон. Поэтому во вторник в юго-западной части, днем на Правобережье ожидаются дожди. Во всех остальных регионах — без осадков. Столбики термометров ночью будут подниматься до 0-6 градусов тепла, днем — от +9 до +15. Тогда как на юге и юго-востоке ночью от 5 до 10 градусов с отметкой "плюс", а днем — 11-16 градусов тепла.

В среду прогнозируют дожди ночью на Правобережье, днем — в большинстве областей Украины. На западе будет 0-6 градусов тепла ночью и 3-9 днем. На остальной территории в ночные часы — 2-8 градусов тепла, на юге — до +11. Днем ожидается от +7 до +13, в южных и восточных регионах — до +19 градусов.

Кроме того, в Карпатах днем 12 октября и ночью и днем 13 октября вероятен дождь с мокрым снегом. Температура там достигнет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Карта УкрГМЦ на 13 октября

Прогноз на 14-17 октября

С четверга, 14 октября, по воскресенье, 17 октября, преимущественно ожидается сухая погода. Однако в день праздника в честь Покрова Пресвятой Богородицы вероятны дожди на севере. А вот в субботу, 16 октября, осадки в виде дождей застанут юг и юго-восток Украины.

Температура в эти дни будет составлять от 0 до 6 градусов в ночные часы, а днем — 7-13 градусов с отметкой "плюс". Тогда как в южных и восточных регионах показатели будут выше: ночью 4-10, днем — от 12 до 18 градусов тепла.

Как ранее сообщал "Телеграф", синоптик озвучила прогноз погоды на День защитников и защитниц Украины и дальнейшие выходные.