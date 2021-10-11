Готуємо парасольки: Україну на цьому тижні накриють дощі та мокрий сніг

Синоптик попередила українців про опади

В Україні найближчого тижня, 11-17 жовтня, очікуються опади у вигляді дощів і мокрого снігу. Про це повідомила в коментарі "Телеграфу" заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня.

Прогноз на 11 жовтня

У понеділок, 11 жовтня, погоду ще визначатиме поле підвищеного тиску. Значних опадів не очікується. Температура вночі становитиме від +6 до -2 градусів. У денні години тепліше: 12-17 градусів тепла.

Карта УкрГМЦ на 11 жовтня

Прогноз на 12-13 жовтня

З 12 по 13 жовтня через територію України буде переміщуватися циклон. Тож у вівторок у південно-західній частині, вдень на Правобережжі очікуються дощі. В усіх інших регіонах – без опадів. Стовпчики термометрів уночі підійматимуться до 0-6 градусів тепла, удень – від +9 до +15. Тоді як на півдні та південному сході вночі від 5 до 10 градусів із позначкою "плюс", а вдень – 11-16 градусів тепла.

У середу прогнозують дощі вночі на Правобережжі, вдень – у більшості областях України. На заході буде 0-6 градусів тепла вночі та +3-9 удень. На решті території в нічні години — 2-8 градусів тепла, на півдні – до +11. Вдень очікується від +7 до +13, у південних і східних регіонах – до +19 градусів.

Крім того, у Карпатах вдень 12 жовтня та вночі та вдень 13 жовтня ймовірний дощ із мокрим снігом. Температура там сягатиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Карта УкрГМЦ на 13 жовтня

Прогноз на 14-17 жовтня

З четверга, 14 жовтня, по неділю, 17 жовтня, переважно очікується суха погода. Однак у день свята на честь Покрови Пресвятої Богородиці ймовірні дощі на півночі. А от в суботу, 16 жовтня, опади у вигляді дощів застануть південь і північний схід України.

Температура в ці дні складатиме від 0 до +6 градусів у нічні години, а вдень – 7-13 градусів із позначкою "плюс". Тоді як у південних і східних регіонах будуть вищі показники: вночі +4-10, вдень – від 12 до 18 градусів тепла.

Як раніше повідомляв "Телеграф", синоптик озвучила прогноз погоди на День захисників і захисниць України та подальші вихідні.