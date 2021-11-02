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На коронавірус в Україні зараз хворіє 432 229 осіб – це сьома частина всього населення нашої країни

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Коронавірус в Україні Новина оновлена 02 листопада 2021, 11:34
Коронавірус в Україні

Цифра наближається до кількості жертв Голокосту в Україні (півмільйона людей).

Наразі ситуація з COVID-19 в Україні невтішна. Щодня виявляють тисячі хворих та сотні померлих. Лише за жовтень хвороба вбила 11 455 українців.

На сьогоднішній день кількість активних хворих становить 432 229 осіб.

Якщо уявити, що така кількість людей збереться в одному місці, це як:

  • 6 найбільших в Україні стадіонів "Олімпійський" у Києві;
  • 11 стадіонів "Металіст" у Харкові;
  • 12 стадіонів "Арена-Львів";
  • 13 стадіонів "Чорноморець" у Одесі;

Якщо брати населення конкретних міст, це як:

  • 523 Ватикани;
  • 11 князівств Монако і стільки ж Ліхтейнштейнів;
  • Мальдіви та Багамські острови;
  • Більше, ніж все населення Ісландії, Північного Кіпру та Французької Полінезії.

Або якщо уявити, що таку кількість необхідно перевезти, то знадобиться:

  • 8312 автобусів (розрахунок на 52 пасажирів);
  • 506 найбільших літаків (853 місця)

Зазначимо, що лише минулої доби в Україні зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому одужало 12 639 осіб.

Теги:
#МОЗ #Коронавірус #Covid-19
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