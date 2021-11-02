Коронавирусом в Украине сейчас болеет 432 229 человек - это седьмая часть всего населения нашей страны
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Цифра приближается к количеству жертв Холокоста в Украине (полмиллиона человек).
Сейчас ситуация с COVID-19 в Украине неутешительная. Каждый день выявляют тысячи заболевших и сотни умерших. За октябрь болезнь убила 11 455 украинцев.
На сегодняшний день число активных больных составляет 432 229 человек.
Если представить, что такое количество людей соберется в одном месте, то это как:
- 6 крупнейших в Украине стадионов "Олимпийский" в Киеве;
- 11 стадионов "Металлист" в Харькове;
- 12 стадионов "Арена-Львов";
- 13 стадионов "Черноморец" в Одессе;
Если брать по населению конкретных городов, то это как:
- 523 Ватикана;
- 11 княжеств Монако и столько же Лихтейнштейнов;
- Мальдивы и Багамские острова;
- Больше, чем все население Исландии, Северного Кипра и Французской Полинезии.
Или если представить, что такое количество необходимо перевезти, то понадобится:
- 8312 автобусов (расчёт на 52 пассажиров);
- 506 самых больших самолетов (вместимость — 853 места)
Отметим, что только за минувшие сутки в Украине зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 12 639 человек.
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