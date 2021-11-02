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Коронавирусом в Украине сейчас болеет 432 229 человек - это седьмая часть всего населения нашей страны

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 02 ноября 2021, 10:49
Коронавирус в Украине

Цифра приближается к количеству жертв Холокоста в Украине (полмиллиона человек).

Сейчас ситуация с COVID-19 в Украине неутешительная. Каждый день выявляют тысячи заболевших и сотни умерших. За октябрь болезнь убила 11 455 украинцев.

На сегодняшний день число активных больных составляет 432 229 человек.

Если представить, что такое количество людей соберется в одном месте, то это как:

  • 6 крупнейших в Украине стадионов "Олимпийский" в Киеве;
  • 11 стадионов "Металлист" в Харькове;
  • 12 стадионов "Арена-Львов";
  • 13 стадионов "Черноморец" в Одессе;

Если брать по населению конкретных городов, то это как:

  • 523 Ватикана;
  • 11 княжеств Монако и столько же Лихтейнштейнов;
  • Мальдивы и Багамские острова;
  • Больше, чем все население Исландии, Северного Кипра и Французской Полинезии.

Или если представить, что такое количество необходимо перевезти, то понадобится:

  • 8312 автобусов (расчёт на 52 пассажиров);
  • 506 самых больших самолетов (вместимость — 853 места)

Отметим, что только за минувшие сутки в Украине зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 12 639 человек.

Теги:
#Минздрав #Коронавирус #Covid-19
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