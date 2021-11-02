Коронавирусом в Украине сейчас болеет 432 229 человек - это седьмая часть всего населения нашей страны

Цифра приближается к количеству жертв Холокоста в Украине (полмиллиона человек).

Сейчас ситуация с COVID-19 в Украине неутешительная. Каждый день выявляют тысячи заболевших и сотни умерших. За октябрь болезнь убила 11 455 украинцев.

На сегодняшний день число активных больных составляет 432 229 человек.

Если представить, что такое количество людей соберется в одном месте, то это как:

6 крупнейших в Украине стадионов "Олимпийский" в Киеве;

11 стадионов "Металлист" в Харькове;

12 стадионов "Арена-Львов";

13 стадионов "Черноморец" в Одессе;

Если брать по населению конкретных городов, то это как:

523 Ватикана;

11 княжеств Монако и столько же Лихтейнштейнов;

Мальдивы и Багамские острова;

Больше, чем все население Исландии, Северного Кипра и Французской Полинезии.

Или если представить, что такое количество необходимо перевезти, то понадобится:

8312 автобусов (расчёт на 52 пассажиров);

506 самых больших самолетов (вместимость — 853 места)

Отметим, что только за минувшие сутки в Украине зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом выздоровели 12 639 человек.