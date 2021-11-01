Цифра дня: за місяць коронавірус убив 11 455 українців — це 220 повних автобусів з людьми

Україна за один місяць втратила від хвороби понад десять тисяч людей.

В Україні традиційно після вихідних спостерігається зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусом. Попри це, жовтень загалом для нашої країни за динамікою розвитку COVID-19 видався нелегким — були зафіксовані нові рекорди, як за кількістю випадків хвороби, так і за смертністю. Крім того, Україна виходила у світові лідери щодо поширення інфекції.

"Телеграфу" вдалося з’ясувати, що за жовтень у нашій країні хвороба забрала 11 455 життів.

Щоб повною мірою усвідомити цю цифру, ми пропонуємо ознайомитись із наочними порівняннями.

11455 осіб це приблизно стільки ж, скільки проживає в містечках Щастя, Приморськ, Світлодарськ або Кальміуське.

Стільки людей може повністю зайняти 212 плацкартних вагонів або 220 автобусів.

Саме стільки ж людей може мешкати у 13 типових дев’ятиповерхівках на десять під’їздів.

Кількість померлих за один місяць хворих на COVID-19 лише трохи менша за втрати України за сім років війни на Донбасі.

Як і раніше, єдиним способом уникнути ще більшої кількості смертей від хвороби є масова вакцинація.

Нагадаємо, кореспонденту "Телеграфа" вдалося побувати в одній із лікарень для пацієнтів із COVID-19 у Харкові та зняти, що там відбувається.