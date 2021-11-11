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Україна не повинна рятувати диктатора: білоруська журналістка закликала до санкцій проти Лукашенка

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Польська поліція оберігає кордон від мігрантів. Новина оновлена 11 листопада 2021, 10:20
Польська поліція оберігає кордон від мігрантів.

Наталія Радіна закликала відмовитися від закупівель у "Білоруськалію" і нафтопереробних заводів, що знаходяться під європейськими санкціями.

Міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі, коли тисячі нелегалів із країн Близького Сходу хочуть прорватися на територію Євросоюзу, може торкнутися й України.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла редактор видання "Хартія’97", опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна.

Вона наголосила на позиції українських чиновників, які попри деклароване занепокоєння дотриманням прав людини продовжують економічні відносини з Білоруссю. Радіна вважає, що офіційний Київ має запровадити санкції за аналогією з Європою.

Як приклад економічної підтримки режиму Лукашенка вона навела покупку нафтопродуктів із Білорусі. Радина повідомила, що бензинові закупівлі минулого місяця збільшилися на більш ніж третину (39%). Також Україна починала купувати у Білорусі електроенергію. (Зазначимо, що білоруське Міненергетики заявило про припинення постачання кількома днями раніше, — ред.)

Журналістка впевнена, що Україна не повинна рятувати білоруського диктатора, а мігранти, які намагаються проникнути в ЄС, можуть перебратися на територію української держави.

Повне інтерв’ю Наталії Радиної читайте за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що німецький парламентар висловив пропозицію переправити мігрантів в Україну. У РНБО йому запропонували розмістити їх у себе вдома та у Бундестазі.

Теги:
#Україна #Мігранти #Білорусь #Криза
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