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Особливий час, коли думки матеріалізуються: що варто зробити в повню 19 листопада

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Астролог відзначила, як провести цей день з користю Новина оновлена 19 листопада 2021, 08:23
Астролог відзначила, як провести цей день з користю

З самого ранку необхідно налаштуватися на мирний лад та закріпити у своїх думках бажане майбутнє

У п’ятницю, 19 листопада, відбудеться особлива астрономічна подія — місячне часткове затемнення (10:57 за Києвом) збігатиметься з іншим цікавим космічним явищем — останнім осіннім повним місяцем (11:02 за Києвом). Також у цей день починається коридор затемнень, який завершиться 4 грудня о 9.43 за київським часом повним сонячним затемненням.

Як зазначає у себе на сторінці в Інстаграмі астролог Ірина Булгакова, з самого ранку 19 листопада до самого вечора включається особливий час, коли наші думки та наші слова творять свій Всесвіт, матеріалізуються у реальний світ.

Що обов’язково потрібно зробити в повню 19 листопада

  • роздати борги;
  • розібрати свої полички, шафки, гардеробники, сумочки;
  • у спокійному стані переосмислити свої відносини у партнерстві, у бізнесі;
  • провести медитацію, духовну практику;
  • згармонізувати свої думки та мрії;
  • запустити у Всесвіт образ бажаного із далекого майбутнього.

Окрім цього, астролог рекомендує цього дня відмовитися від спокус, шкідливих звичок. "Перемогти в собі Духа плоті, який робить людину лінивою, піддатливою, яка піддається будь-яким спокусам", — пише експерт.

Раніше "Телеграф" писав, як провести наступний після затемнення день 20 листопада.

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#Повний місяць #Ритуали
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