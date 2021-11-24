Хто не потрапить до лікарні з коронавірусом: відповідь лікаря
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1051
Лікар переконаний, що мінімум три групи людей не хворітимуть на ковід важко
Незважаючи на те, що коронавірус штаму "Дельта" відомий своїм швидким поширенням і часто протікає у більш важкій формі, ніж "попередники", на сьогоднішній день можна говорити про групи людей, які практично не мають шансів потрапити до лікарні з ускладненнями.
Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19
Серед них, за словами головлікаря однієї з клінік Львова Тараса Жиравецького:
- Ті, хто вже перехворів на коронавірус і має високий титр нейтралізуючих антитіл (можна дізнатися завдяки аналізу на антитіла IgG).
- Здорові діти без супутніх хвороб.
- Молоді люди, які не мають хронічних хвороб і ведуть активний і здоровий спосіб життя.
Жиравецький уточнює, що його думка ґрунтується на власних спостереженнях та аналізі міжнародних досліджень.
Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).
Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіда — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.
Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків
Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-