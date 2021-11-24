Рус

Хто не потрапить до лікарні з коронавірусом: відповідь лікаря

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1051
Багато українців лікуються від коронавірусу вдома Новина оновлена 24 листопада 2021, 17:01
Багато українців лікуються від коронавірусу вдома

Лікар переконаний, що мінімум три групи людей не хворітимуть на ковід важко

Незважаючи на те, що коронавірус штаму "Дельта" відомий своїм швидким поширенням і часто протікає у більш важкій формі, ніж "попередники", на сьогоднішній день можна говорити про групи людей, які практично не мають шансів потрапити до лікарні з ускладненнями.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Серед них, за словами головлікаря однієї з клінік Львова Тараса Жиравецького:

  • Ті, хто вже перехворів на коронавірус і має високий титр нейтралізуючих антитіл (можна дізнатися завдяки аналізу на антитіла IgG).
  • Здорові діти без супутніх хвороб.
  • Молоді люди, які не мають хронічних хвороб і ведуть активний і здоровий спосіб життя.

Жиравецький уточнює, що його думка ґрунтується на власних спостереженнях та аналізі міжнародних досліджень.

Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).

Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіда — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.

Теги:
#Лікарня #Госпіталізація #Коронавірус #Тарас Жиравецький
Правила карантину у двох областях України зміняться.
Україна
Карантин стає жорсткішим: нові правила життя в "жовтій зоні"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Правила карантину у двох областях України зміняться.
Карантин стає жорсткішим: нові правила життя в "жовтій зоні"
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Микола Тищенко
У «Слузі народу» не визначилися з новим головою КМДА, але це точно не Тищенко
Дата публікації
Категорія
Які продукти зросли у ціні в Україні
Чергове випробування для українців: які продукти та наскільки подорожчали у 2021 році
Дата публікації
Категорія
Мітинг під стінами ВР
"Моліться Богу": на мітингу антиприщепників під Радою ледве пояснили свої вимоги і позицію (відео)
Дата публікації
Категорія
Канали входять до холдингу "Медіа Група Україна" Ріната Ахметова
"Слуги народу" оголосили бойкот телеканалам Ахметова: подробиці