Хто не потрапить до лікарні з коронавірусом: відповідь лікаря

Лікар переконаний, що мінімум три групи людей не хворітимуть на ковід важко

Незважаючи на те, що коронавірус штаму "Дельта" відомий своїм швидким поширенням і часто протікає у більш важкій формі, ніж "попередники", на сьогоднішній день можна говорити про групи людей, які практично не мають шансів потрапити до лікарні з ускладненнями.

Серед них, за словами головлікаря однієї з клінік Львова Тараса Жиравецького:

Ті, хто вже перехворів на коронавірус і має високий титр нейтралізуючих антитіл (можна дізнатися завдяки аналізу на антитіла IgG).

Здорові діти без супутніх хвороб.

Молоді люди, які не мають хронічних хвороб і ведуть активний і здоровий спосіб життя.

Жиравецький уточнює, що його думка ґрунтується на власних спостереженнях та аналізі міжнародних досліджень.

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Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).

Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіда — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.