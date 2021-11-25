Рус

Не "прокатить" навіть стаціонар: лікар відповів, без якого аналізу в Україні не видають довідку про коронавірус

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
52
Медики радять пацієнтам робити виключно ПЛР-тести Новина оновлена 25 листопада 2021, 10:15
Медики радять пацієнтам робити виключно ПЛР-тести

Ні позитивний експрес-тест, ні навіть сильне ураження легень на КТ не доведуть те, що у вас був ковід

В умовах нової хвилі коронавірусу штаму "Дельта", який медики називають найпідступнішим, в Україні багато громадських місць фактично закриті для людей, які не мають ковід-сертифікатів або довідок про перенесення захворювання. І якщо після вакцинації зазвичай проблем із отриманням документів не виникає, то після хвороби ви не отримаєте довідки без результату лабораторного аналізу.

Про це розповів головлікар однієї з клінік Львова Тарас Жиравецький.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

За його словами, за підозри на коронавірус потрібно здати не експрес, а саме ПЛР-тест.

"ПЛР (полімеразну ланцюгову реакцію — ред.) не варто плутати з аналізом ЦРП — Ц-реактивний протеїн. ПЛР є обов’язковим для того, щоб у документах встановити діагноз "Коронавірус". Якщо ви не зробили ПЛР-тест, на жаль, в Україні лікар юридично не має права видати вам довідку про те, що ви хворіли на ковід. Навіть якщо у вас був позитивний експрес-тест, зміни на КТ і ви лежали в стаціонарі", — каже Жиравецький, радячи звертатися з цього питання до свого сімейного лікаря.

Раніше ми писали, що лікар озвучив 4 способи, як визначити важку форму коронавірусу.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.

Теги:
#Сімейний лікар #Довідка #Коронавірус #ПЛР-тест
Українські військовослужбовці залишаються вірними своїй країні
В регіонах
Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські військовослужбовці залишаються вірними своїй країні
Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
"Наступну зиму рейтинг Зеленського не переживе": чому "вагнергейт" – бомба сповільненої дії для президента
Дата публікації
Категорія
COVID-19 викликає вірус SARS-CoV-2.
Найважче Києву та Дніпру: яка ситуація з COVID-19 в Україні 25 листопада
Дата публікації
Категорія
Кордон з Білоруссю посилено
Мігранти не пройдуть: Україна розгорнула тактичні навчання на кордоні (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Нежить може бути симптомом "корони"
Є три головні симптоми: як зрозуміти, що підхопив небезпечний штам "Дельта+"