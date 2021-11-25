Укр

Не "прокатит" даже стационар: врач ответил, без какого анализа в Украине не выдают справку о коронавирусе

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
61
Медики советуют пациентам сдавать исключительно ПЦР-тесты Новость обновлена 25 ноября 2021, 10:15
Медики советуют пациентам сдавать исключительно ПЦР-тесты

Ни положительный экспресс-тест, ни даже сильное поражение легких на КТ не докажут то, что у вас был ковид

В условиях новой волны коронавируса штамма "Дельта", который медики называют самым коварным, в Украине многие общественные места фактически закрыты для людей, у которых нет ковид-сертификатов или справок о перенесении заболевания. И если после вакцинации обычно проблем с получением документов не возникает, то после болезни вы не получите справку без результата лабораторного анализа. 

Об этом рассказал главврач одной из клиник Львова Тарас Жиравецкий.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

По его словам, при подозрении на коронавирус нужно сдать не экспресс, а именно ПЦР-тест.

"ПЦР (полимеразную цепную реакцию — ред.) не стоит путать с анализом ЦРП — Ц-реактивный протеин. ПЦР является обязательным для того, чтобы в документах установить диагноз "Коронавирус". Если вы не сделали ПЦР-тест, к сожалению, в Украине врач юридически не имеет права выдать вам справку о том, что вы болели ковидом. Даже если у вас был положительный экспресс-тест, изменения на КТ и вы лежали в стационаре", — говорит Жиравецкий, советуя обращаться по данному вопросу к своему семейному доктору.

Ранее мы писали, что врач озвучил 4 способа, как определить тяжелую форму коронавируса.

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Теги:
#Семейный врач #Справка #Коронавирус #ПЦР-тест
Украинские военнослужащие остаются верны своей стране
В регионах
Авдеевка уже не та: как обстоит ситуация на линии разграничения (репортаж BBC)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские военнослужащие остаются верны своей стране
Авдеевка уже не та: как обстоит ситуация на линии разграничения (репортаж BBC)
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
"Следующую зиму рейтинг Зеленского не переживет": почему "вагнергейт" – бомба замедленного действия для президента
Дата публикации
Категория
COVID-19 вызывает вирус SARS-CoV-2.
Тяжелее всего Киеву и Днепру: какова обстановка с COVID-19 в Украине 25 ноября
Дата публикации
Категория
Граница с Беларусью усилена
Мигранты не пройдут: Украина развернула тактические учения на границе (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Насморк может быть симптомом "короны"
Есть три главных симптома: как понять, что подхватил опасный штамм "Дельта+"