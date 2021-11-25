Не "прокатит" даже стационар: врач ответил, без какого анализа в Украине не выдают справку о коронавирусе
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Ни положительный экспресс-тест, ни даже сильное поражение легких на КТ не докажут то, что у вас был ковид
В условиях новой волны коронавируса штамма "Дельта", который медики называют самым коварным, в Украине многие общественные места фактически закрыты для людей, у которых нет ковид-сертификатов или справок о перенесении заболевания. И если после вакцинации обычно проблем с получением документов не возникает, то после болезни вы не получите справку без результата лабораторного анализа.
Об этом рассказал главврач одной из клиник Львова Тарас Жиравецкий.
Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19
По его словам, при подозрении на коронавирус нужно сдать не экспресс, а именно ПЦР-тест.
"ПЦР (полимеразную цепную реакцию — ред.) не стоит путать с анализом ЦРП — Ц-реактивный протеин. ПЦР является обязательным для того, чтобы в документах установить диагноз "Коронавирус". Если вы не сделали ПЦР-тест, к сожалению, в Украине врач юридически не имеет права выдать вам справку о том, что вы болели ковидом. Даже если у вас был положительный экспресс-тест, изменения на КТ и вы лежали в стационаре", — говорит Жиравецкий, советуя обращаться по данному вопросу к своему семейному доктору.
Ранее мы писали, что врач озвучил 4 способа, как определить тяжелую форму коронавируса.
Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков
Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.
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