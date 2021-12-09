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Суд Італії поставив крапку у справі Марківа: нацгвардійця остаточно виправдали

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Віталій Марків Новина оновлена 09 грудня 2021, 19:31
Віталій Марків

Всі претензії до України також було знято

У справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували у вбивстві італійського журналіста на Донбасі, нарешті поставили крапку. Так, Верховний касаційний суд Італії повністю виправдав українця.

Як повідомив у четвер, 9 грудня, колишній глава МВС України Арсен Аваков, який зайняв шосте місце у рейтингу "Телеграфа", у Римі нарешті закрили справу Марківа.

"Щойно в Римі завершився розгляд касаційної скарги у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Попри тиск та спроби скасувати виправдальний вирок-суд останньої інстанції залишив рішення в силі. Це крапка у багаторічній боротьбі за справедливість! Слава Україні і слава нашим воїнам!", — написав ексміністр.

Інформацію про це також підтвердили у МВС. На сайті відомства зазначається, що Верховний касаційний суд Рима відхилив усі клопотання сторони обвинувачення і залишив у силі виправдальний вирок апеляційного суду для українського гвардійця Віталія Марківа. Крім того, було знято всі претензії до України.

Нагадаємо, український гвардієць Віталій Марків був затриманий в Італії у 2017 році, а у 2019 отримав вирок у 24 роки за ґратами за звинуваченням у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі на Донбасі, яке сталося ще у 2014 році. При цьому українська влада на усіх рівнях намагалася довести, що жодних доказів проти Марківа немає і слід врахувати, що Рокеллі поїхав у зону АТО незаконно, адже у той час діяла заборона для преси. В результаті 3 листопада 2020 року апеляційний суд Мілану визнав нацгвардійця невинним, але і цей факт намагалася оскаржити сторона обвинувачення.

Раніше повідомлялося, що через чотири роки після вбивства колишнього депутата Держдуми РФ оголосили вирок для посібників убивства. Одного з них виправдали.

Теги:
#Італія #МВС #Верховний Суд #Арсен Аваков #Віталій Марків
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