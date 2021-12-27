Рус

Хтось лишився без подарунків: в Україні за добу вилучили сотні новеньких iPhone

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
14
В Україну намагалися незаконно ввести майже 400 ґаджетів Apple
В Україну намагалися незаконно ввести майже 400 ґаджетів Apple

Лише частину з вилучених пристроїв оцінили у 7 мільйонів гривень

Майже 400 новеньких ґаджетів Apple протягом доби, 25 грудня, намагалися незаконно ввести на територію України. Усі пристрої виявили та вилучили співробітники Державної прикордонної служби.

Як повідомила у Facebook пресслужба відомства, першу незаконну партію з 80 пристроїв намагалися ввезти в Україну двоє наших громадян. Один з них віз 40 одиниць "яблучної" продукції з Угорщини через пункт пропуску "Тиса". А інший у рюкзаку намагався провести 10 планшетів та 27 смартфонів Apple. Правопорушник заявив, що ґаджети не його, а коробку з пристроями він віз як передачку.

Того ж дня незаконну партію нових мобільних телефонів Apple затримали в аеропорту "Київ". Чоловік, який прибув з Об’єднаних Арабських Еміратів віз з собою 38 пристроїв, які розмістив у кишенях власного одягу окремо від заводських коробок.

Найбільше телефонів протягом доби намагалися ввести в Україну через міжнародний аеропорт "Одеса". Там прикордонники вилучили 200 девайсів Apple, які також перевозили з ОАЕ. Цей випадок примітний ще й тим, що водій поводив себе вкрай агресивно та намагався швидше покинути територію аеропорту. Загальна їх вартість становить понад 7 мільйонів гривень.

Лише частину вилученої продукції Apple оцінюють у 7 мільйонів гривень
Лише частину вилученої продукції Apple оцінюють у 7 мільйонів гривень

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша офіційна поставка смартфонів Apple 13 покоління потрапила в Україну 9 жовтня. Тоді в нашу країну ввезли 8 тисяч ґаджетів.

Теги:
#Apple #Контрабанда #Арешт #Мобільні телефони #Прикордонна служба
Рамзан Кадиров
Новини Росії
Кадиров захотів приєднати Україну до Чечні: йому нагадали про бої за ДАП (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Рамзан Кадиров
Кадиров захотів приєднати Україну до Чечні: йому нагадали про бої за ДАП (відео)
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: підозра Порошенка, військовий облік для українок, прес-конференція Путіна
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
"Вони довели нас!" Путін пригрозив відповіддю на зближення України та НАТО
Дата публікації
Категорія
Христина Тишкун у відвертій вечірній сукні відвідала Львівську міськраду
"Інвециц*йна няня": українці відреагували на зашквар із помічницею заступника міністра освіти
Дата публікації
Категорія
Загибель Марії Баран стала несподіванкою для її сім’ї
Поставила дочок на ноги і з усіма ладнала: якою була вбита в Італії українка