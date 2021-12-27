Хтось лишився без подарунків: в Україні за добу вилучили сотні новеньких iPhone

Лише частину з вилучених пристроїв оцінили у 7 мільйонів гривень

Майже 400 новеньких ґаджетів Apple протягом доби, 25 грудня, намагалися незаконно ввести на територію України. Усі пристрої виявили та вилучили співробітники Державної прикордонної служби.

Як повідомила у Facebook пресслужба відомства, першу незаконну партію з 80 пристроїв намагалися ввезти в Україну двоє наших громадян. Один з них віз 40 одиниць "яблучної" продукції з Угорщини через пункт пропуску "Тиса". А інший у рюкзаку намагався провести 10 планшетів та 27 смартфонів Apple. Правопорушник заявив, що ґаджети не його, а коробку з пристроями він віз як передачку.

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Того ж дня незаконну партію нових мобільних телефонів Apple затримали в аеропорту "Київ". Чоловік, який прибув з Об’єднаних Арабських Еміратів віз з собою 38 пристроїв, які розмістив у кишенях власного одягу окремо від заводських коробок.

Найбільше телефонів протягом доби намагалися ввести в Україну через міжнародний аеропорт "Одеса". Там прикордонники вилучили 200 девайсів Apple, які також перевозили з ОАЕ. Цей випадок примітний ще й тим, що водій поводив себе вкрай агресивно та намагався швидше покинути територію аеропорту. Загальна їх вартість становить понад 7 мільйонів гривень.

Лише частину вилученої продукції Apple оцінюють у 7 мільйонів гривень

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша офіційна поставка смартфонів Apple 13 покоління потрапила в Україну 9 жовтня. Тоді в нашу країну ввезли 8 тисяч ґаджетів.