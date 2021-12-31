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Помічниця заступника міністра Тишкун прокоментувала скандал з фото у відвертій сукні та Садовим

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Кристина Тишкун - власниця відвертого плаття Новина оновлена 31 грудня 2021, 17:38
Кристина Тишкун - власниця відвертого плаття

Тишкун наголосила, що не обіймає посаду помічниці колишнього заступника Гарбарука

Помічниця заступника міністра освіти Христина Тишкун, яка "засвітилася" у занадто відвертій сукні на робочій зустрічі у львівській міській раді та спричинила цим неабиякий скандал, який навіть потягнув за собою звільнення Ігоря Гарбарука, вперше прокоментувала вибір вбрання.

Христина Тишкун на робочій зустрічі у міськраді Львова
Христина Тишкун на робочій зустрічі у міськраді Львова

Як розповіла сама 27-річна жінка під час ефіру на одному з українських телеканалів, вона не є державним службовцем і не перебуває на посаді помічниці заступника Міністерства освіти. З Ігорем Гарбаруком її пов'язують виключно дружні стосунки, адже тривалий час вони працювали над одним медійним проєктом, де сама Тишкун була куратором, а ексзаступник — ідеологом.

За її словами, вона не планувала відвідувати ніяких офіційних зустрічей у Львові. Натомість напередодні Різдва, просто вирішила провести час із друзями, до списку яких входить і Гарбарук. А коли дізналася, що він їде на зустріч із мером Львова Андрієм Садовим, одразу захотіла із ним познайомитись особисто, адже давно захоплюється його професіоналізмом і досить давно йому імпонує.

Власниця відвертої сукні наголошує, що фотографія була зроблена просто на згадку про зустріч.

Тишкун зізналася, що, на перший погляд, фото дійсно виглядає дуже провокативними і вона часто стикається з тим, що її оцінюють виключно за зовнішнім виглядом, але жінка готова боротися і відстоювати свою точку зору.

Наостанок Тишкун додала, що звільнення Ігоря Гарбарука із займаної посади їхній подальшій дружбі ніяк не завадило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у скандал потрапила ще одна українська красуня — претендентка на звання "Міс Україна". Дівчина грубо порушила правила дорожнього руху і похизувалася цим у соцмережах.

Теги:
#Скандал #Львів #Звільнення #Міськрада #Сукня
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