"Пірнув…у тепле ліжко!" Як соцмережі відреагували на давню традицію з нагоди Водохреща
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Українці традицію пірнання в ополонку на Водохреща сприймають з гумором.
В Україні 19 січня відзначають велике православне свято — Водохреще, яке цього року припало на будній день. За багаторічною традицією українці цього дня не лише святять воду у церкві, а й відправляються на водойми, щоб пірнути в ополонку. Люди вірять, що це додасть їм здоров’я на цілий рік.
Звісно ж, що більшість з тих, хто занурився у крижану воду з нагоди Хрещення Господнього поспішають викласти своє досягнення на сторінках у соцмережах. Це викликає безліч реакцій та стає чудовою темою для обговорень та жартів. Не обходиться народна традиція і без жартів та фотожаб.
"Телеграф" з цієї нагоди зібрав добірку найкращих реакцій із соцмереж щодо хрещенських купань.
Чутки про омолоджувальний ефект крижаної води ходять у суспільстві давно, а якщо пірнути в ополонку на Водохреща — ефект обіцяють ще кращий. Але це не точно.
Не забули громадяни й про багаторічну традицію фотографувань в ополонках України. Тут доречно згадати фразу: "Не сфотографувався — не пірнав"
А от деякі громадяни дотримуються зовсім іншої думки щодо народної традиції на Водохреща і воліють пірнати у тепленьке ліжко, а не в ополонку з крижаною водою.
І, звісно ж, жодне свято Водохреща з його традицією купатись у крижаній воді не обходиться без згадки про фільм "Титанік", де для головного героя все завершилося вкрай трагічно.
Нагадаємо, що у Православній церкві України розвінчали міф про популярний обряд на Водохреща, зазначивши, що пірнання в ополонку гріхи не змиває.
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