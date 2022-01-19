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"Пірнув…у тепле ліжко!" Як соцмережі відреагували на давню традицію з нагоди Водохреща

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Давня народна традиція на Водохреща може мати навіть отакий вигляд
Давня народна традиція на Водохреща може мати навіть отакий вигляд

Українці традицію пірнання в ополонку на Водохреща сприймають з гумором.

В Україні 19 січня відзначають велике православне свято — Водохреще, яке цього року припало на будній день. За багаторічною традицією українці цього дня не лише святять воду у церкві, а й відправляються на водойми, щоб пірнути в ополонку. Люди вірять, що це додасть їм здоров’я на цілий рік.

Звісно ж, що більшість з тих, хто занурився у крижану воду з нагоди Хрещення Господнього поспішають викласти своє досягнення на сторінках у соцмережах. Це викликає безліч реакцій та стає чудовою темою для обговорень та жартів. Не обходиться народна традиція і без жартів та фотожаб.

"Телеграф" з цієї нагоди зібрав добірку найкращих реакцій із соцмереж щодо хрещенських купань.

Чутки про омолоджувальний ефект крижаної води ходять у суспільстві давно, а якщо пірнути в ополонку на Водохреща — ефект обіцяють ще кращий. Але це не точно.

Не забули громадяни й про багаторічну традицію фотографувань в ополонках України. Тут доречно згадати фразу: "Не сфотографувався — не пірнав"

А от деякі громадяни дотримуються зовсім іншої думки щодо народної традиції на Водохреща і воліють пірнати у тепленьке ліжко, а не в ополонку з крижаною водою.

І, звісно ж, жодне свято Водохреща з його традицією купатись у крижаній воді не обходиться без згадки про фільм "Титанік", де для головного героя все завершилося вкрай трагічно.

Нагадаємо, що у Православній церкві України розвінчали міф про популярний обряд на Водохреща, зазначивши, що пірнання в ополонку гріхи не змиває.

Теги:
#Традиції #Моржування #Хрещення Господнє #Меми #Ополонку #Фотожаби #19 січня
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